L'Audiència Nacional protegirà Ricardo Costa després de rebre amenaces per denunciar la corrupció del PP

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha aprovat concedir mesures de protecció l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, arran de les amenaces que assegura haver rebut des que va començar a col·laborar amb la Fiscalia després de confessar en el judici de Gürtel el finançament il·legal del Partit Popular i assenyalar directament a Francisco Camps com a principal responsable d'aquestes pràctiques. Tal com ha avançat À Punt, se li aplicarà la Llei de Protecció de Testimonis, encara que no s'han concretat les mesures que s'aplicaran per qüestions de seguretat.

De la Mata, havia citat Costa com a testimoni en la seua investigació sobre la caixa b del PP. Costa, condemnat a quatre anys pel finançament il·legal del PPCV, va sol·licitar protecció al magistrat del cas Bárcenas després d'afirmar que estava sent objecte d'amenaces anònimes telefòniques "que no cessen" després d'haver revelat el pagament de comissions per part dels empresaris que van confessar haver finançat irregularment al partit que presidia Camps -llavors president de la Generalitat-.

L'exsecretari general del PPCV va ratificar davant de la Mata que rebre diners dels empresaris era una pràctica habitual en el PP valencià, uns diners que eran enviats a la direcció de Gènova en quantitats no superiors als 3.000 euros per a eludir les previsions de la llei de finançament de partits polítics.

Concretament, va assegurar que va rebre un lliurament de 150.000 euros en bitllets de 500 euros en 2008 de l'empresari José Mayor Orella (FCC) per a finançar actes de la campanya de les eleccions generals. Aqueixos diners eren a canvi de contractes en la Comunitat Valenciana. En concret, va esmentar que més de 600 milions van ser adjudicats a empresaris que havien realitzat aportacions.