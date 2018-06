L’Epsar adjudica un contracte de 8 milions a una empresa que pagava comissions al capitost de la trama Emarsa

El saqueig sistemàtic de l’empresa pública Emarsa i de la seua finançadora, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) dependent de la Generalitat, i la condemna dels seus directius entre els anys 2001 i 2010 no ha servit perquè s’esborre del mapa qualsevol ombra de sospita. De fet, algunes de les empreses que van participar del pagament de comissions segons la sentència del cas que es va fer pública divendres passat 22 de juny continuen aconseguint contractes substanciosos de l’actual administració d’esquerres que va denunciar el cas en origen.

Proemisa, una de les empreses que va pagar comissions a l’exgerent d’Emarsa Esteban Cuesta segons la sentència judicial i que aquest, al seu torn, va repartir amb l’exgerent de l’Epsar José Juan Morenilla, segons el mateix Cuesta, acaba de guanyar un contracte per valor de 7,8 milions d’euros que adjudica l’Epsar controlada per Compromís. L’adjudicació consisteix en la gestió i el manteniment de la depuradora de Pilar de la Foradada i unes altres. Encara que aquest contracte no és l’únic que aquesta societat té amb l’actual entitat pública de sanejament. Proemisa, igual que Ivem i Prodaemi –també contractistes de l’Epsar– s’han salvat de la condemna en el cas Emarsa perquè els delictes estan prescrits.

En els fets provats reflectits en la sentència, la Sala Primera de l’Audiència de València conclou que l’exgerent d’Emarsa Esteban Cuesta i el seu germà Ramón van constituir una societat per cobrar comissions a través d’empreses fictícies. “Una vegada constituïda la societat, Esteban i Ramón van confeccionar unes quantes factures genèriques que simulaven la prestació d’uns serveis a les societats Proemisa SL, Ivem SL i Prodaemi SL, tot això amb la finalitat de donar una certa aparença de realitat a les comissions il·lícites el lliurament de les quals havia exigit el que va ser gerent d’Emarsa als administradors d’aquestes societats”, diu la sentència. Aquests pagaments es feien a canvi de contractes en l’extinta empresa pública.

Per aquest pagament de comissions s’han lliurat les tres empreses perquè els delictes estaven prescrits, però tant Esteban Cuesta com el seu germà Ramón han sigut condemnats. El primer és responsable en concepte d’autor material d’un delicte de suborn passiu i el segon, com a cooperador necessari i, al seu torn, autor directe del delicte de falsedat en document mercantil.

L’actual gerent de l’Epsar, Enrique Lapuente, no ha tingut gens d’interés a ajudar a aclarir el saqueig de l’entitat que ara dirigeix i de la qual es van desviar 13 milions d’euros. Ha mantingut tot l’equip directiu de les anteriors etapes del PP i quan es van perpetrar els delictes pels quals ara José Juan Morenilla ha sigut condemnat a nou anys de presó.

És més, com va publicar eldiario.es, Lapuente va justificar davant la Intervenció de la Generalitat les contractacions d’urgència –amb excessos de cost de quasi el 40%– en l’etapa de Morenilla (2001-2010) i malgrat que en l’actualitat ja no s’utilitzen. A més, va donar per bons pagaments escandalosos durant la Copa de l’Amèrica i l’Expo de Saragossa.