L'alcalde del canvi es diu Joan Ribó

No bastava amb resistir. Tal com venien aquestes eleccions municipals del 26 de maig, mantindre l'alcaldia de València implicava per a Joan Ribó superar els resultats obtinguts amb anterioritat per Compromís en la capital valenciana, que ja van ser espectaculars en 2015. I ho ha aconseguit, en superar els 106.000 vots (un 27,4%) i obtindre 10 regidors, un més que llavors.

Mai, des que en 1995 Rita Barberá va aconseguir la seua primera majoria absoluta ja com a alcaldessa, havia deixat de ser el PP la llista més votada per a l'Ajuntament. I l'alcalde ho ha aconseguit en mobilitzar un vot urbà jove i dinàmic que aposta per un model de ciutat que mira cap avant.

Malgrat que el bloc de l'esquerra ha superat la dreta, la majoria d'esquerres a la ciutat de València s'ha salvat per tot just 2.000 vots, la suma enfront de PP, Ciutadans i Vox de només dues de les tres formacions de l'anterior Pacte de la Nau, ja que ha quedat fora del consistori l'aliança de Podemos i Esquerra Unida (amb poc més d'un 4% dels vots), víctima probablement de les divisions internes de la plataforma València en Comú que van portar a la dimissió del seu cap de llista, Jordi Peris (avui en Compromís). Sens dubte, la caiguda de Podem ha sigut injusta amb la seua candidata, Maria Oliver, i ha posat en risc la continuïtat d'un pacte progressista que ha fregat el drama.

Per això ha sigut necessari per a revalidar el canvi polític també que els socialistes superaren els seus resultats de fa quatre anys, en passar de cinc a set regidors, aprofitant l'impuls que Pedro Sánchez ha donat al partit del Govern en tota Espanya i l'energia de la seua candidata, Sandra Gómez, a qui no obstant això el mateix Sánchez ha evitat vindre a recolzar en la campanya.

És una evidència que el PP ha perdut un dels seus grans feus. La nit d'aquest diumenge ha sigut la confirmació d'aqueix fenomen, malgrat que es manté, amb vuit regidors, com a segona força a la ciutat i al fet que Vox li ha arrabassat només dos regidors. María José Català, la candidata a l'alcaldia, va acariciar per un moment la possibilitat d'encapçalar un tripartit de dretes, però Ciutadans, l'altra pota del trípode, s'ha quedat enganxat en en el seu resultat de fa quatre anys, amb sis regidors. El seu candidat, Fernando Giner, segons sembla, no té més recorregut.

En una nit dura per als denominats "alcaldes del canvi", que han perdut les seues places en diversos punts de la geografia peninsular, Ribó ha mostrat la fortalesa del seu lideratge i la condició d'autèntic bastió que la ciutat de València ha adquirit per a la coalició que lidera al costat de Mónica Oltra.

Com ja va fer en les autonòmiques de fa un mes, l'electorat de Compromís ha protagonitzat un vot dual sorprenent. Ribó ha recollit 106.000 vots mentre la candidatura que encapçalava Jordi Sebastià per a Brussel·les, Compromís per Europa, obtenia a la ciutat de València 36.000 vots. No es podrà dir que aqueixos electors no saben el que volen.

En definitiva, el 26 de maig completa la revàlida de l'esquerra en la societat valenciana. Després de confirmar l'opció plural d'esquerres en les autonòmiques del 28 d'abril, la majoria de progrés continuarà governant València, encara que la seua nova encarnació ja no serà un tripartit sinó un govern colze a colze de Compromís i el PSPV-PSOE. Presidit per l'alcalde del canvi.