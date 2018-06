L’alcalde d’Oriola qüestiona els funcionaris per a defensar sense proves que no va cobrar sis anys sense anar a treballar

L’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, ha tornat a perdre una altra oportunitat per a justificar amb documents i testimonis que va treballar durant els sis anys que va cobrar en la seua adscripció funcional en la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant entre el 2007 i el 2014. Però no ho va fer ni n’hi ha cap rastre, com va revelar en exclusiva eldiario.es el 29 d’abril passat. Aquest divendres en un ple monogràfic forçat per l’oposició, Bascuñana no ha donat ni una sola explicació i ha arribat a qüestionar tot el sistema funcionarial per defensar el seu ús de “baixa intensitat” mentre era president de la Creu Roja.

El ple ha durat 1 hora i 5 minuts, però durant 40 minuts la pàgina web de l’Ajuntament s’ha penjat, per la qual cosa els veïns i els interessats en el tema no han pogut escoltar l’alcalde i el seu portaveu. En resum, els dos polítics del PP han assegurat que estan sotmesos a “un linxament públic” i han emplaçat l’oposició a anar als tribunals.

De moment, la Conselleria de Sanitat ha obert una investigació per a determinar si Bascuñana va anar al seu lloc de treball o no entre el final del 2007 i el gener del 2014. En els arxius no hi ha ni rastre de les seues vacances, dies lliures, baixes laborals o algun treball que haguera fet. Res de res.

“Milers d’oriolans em van veure treballar. Si respecten la presumpció d’innocència, vagen vostés al jutjat i no ací a fer un linxament mediàtic”, ha al·legat Bascuñana. I llavors, l’alcalde ha endollat el ventilador qüestionant la Funció Pública per a justificar el seu assessorament de “baixa intensitat”. “Hi ha un informe de l’Ajuntament que diu que els assessors del consistori no fitxaven o no anaven al seu lloc de treball. Assessors, funcionaris i personal estatutari en les mateixes condicions que jo tenia en Sanitat haurien de donar moltes explicacions”, ha manifestat sense donar tampoc un nom o esmentar un cas concret.

Llavors, l’alcalde, com van fer Francisco Camps o Cristina Cifuentes, s’ha embolicat en la bandera i en el populisme. “Desmentisc rotundament que no anara a treballar. Però ni tan sols crec que calga desmentir-ho. Ningú no m’ha demanat explicacions excepte vostés. I si he de donar informació als meus ciutadans, la donaré en el meu despatx o on siga”. Ni un paper, ni un correu, ni tampoc la declaració d’un testimoni o d’algun dels seus superiors.

Bascuñana està en minoria i ha perdut el suport de la meitat del PP, que ja li ha anunciat que no serà candidat a les eleccions municipals del 2019 per aquest escàndol. El portaveu de Ciutadans, Juan Ignacio López Bas, ha arribat a dir que, si l’oposició té un programa de canvi per a Oriola, el dilluns a les 9 tenen les portes obertes per a parlar. Una picada d’ullet a la moció de censura.

La portaveu del PSOE d’Oriola, Carolina Gracia, ha acusat l’alcalde de no donar explicacions i només “utilitzar excuses”. “Em fan vergonya les acusacions tan greus fetes en un mitjà de comunicació que el deslegitimen per a ocupar el càrrec que ocupa. Si es confirma la informació, estem parlant d’aprofitar l’erari públic per a promoció personal”, ha dit.

“Està obligat a respondre de les seues accions i inaccions. Ha d’assumir que la política no és una paradeta, perquè no es poden promocionar candidats del PP amb diners públics. I vosté va cobrar 50 milions de pessetes sense haver d’anar a treballar”, ha sentenciat Gracia.