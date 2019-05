L’avaluador dels projectes de cooperació reconeix que Blasco va imposar llistes negres d’ONGD crítiques i les va deixar sense fons

L’empresari Luis Fernando Castel Aznar, que va rebre l’adjudicació de les avaluacions externes dels projectes de la cooperació valenciana, ha reconegut davant el tribunal que hi hagué “llistes negres” d’ONG. Castel ha reconegut que el funcionari acusat Marc Llinares, que va arribar a un acord parcial amb la Fiscalia Anticorrupció, “donava instruccions amb el que entenia que havíem d’avaluar”. Així, sense cap mena de criteri tècnic, les puntuacions dels projectes augmentaven o disminuïen en funció de l’afinitat o l’antipatia de les ONG amb els responsables de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania del Govern de Francisco Camps.

L’empresari, enginyer de professió, va obtindre unes quantes adjudicacions en una unió temporal d’empreses entre Caaz SL i el despatx d’advocats Broseta fins que el contracte va acabar el 9 de maig de 2010. Tres dies després, Castel va constituir l’empresa Expande SL, que finalment obtindria els contractes següents per a avaluar les propostes de les ONG per a optar a finançament de la Conselleria. “Els mateixos de Caaz érem els mateixos que en Expande”, ha reconegut l’enginyer. “La direcció, l’objecte [del contracte], el client, les taules, els bolis i fins i tot la dona de fer faena són els mateixos”, ha explicat Castel. De fet, el mateix Marc Llinares, i també com la funcionària Tina Sanjuán, han reconegut en el seu escrit de conformitat que els contractes amb Expande SL es van “falsejar”, segons ha recordat el fiscal Jesús Carrasco, malgrat que l’empresari ha rebutjat aqueix extrem.

Els informes d’avaluació externalitzats ni tan sols eren vinculants. Jesús Urquizu Delgado, treballador de les empreses avaluadores i que té un acord parcial amb Anticorrupció, ha reconegut que les peticions de canviar les puntuacions als projectes que presentaven unes ONG determinades “arribaven de Castel amb origen en Marc Llinares”. Entre l’enorme massa documental que conforma el sumari figura un document de Word confiscat durant el registre del domicili de Llinares amb un títol ben revelador d’“instruccions per a l’arranjament de les convocatòries”.

Després dels vaivens en les puntuacions, i només quan unes ONG determinades, que després van desviar fons a empreses de diversos implicats en la trama, van obtindre la puntuació necessària per a accedir al finançament de la Generalitat, els avaluadors externs elaboraven una mena de “rànquing” amb la classificació final del conjunt dels projectes. “Totes les modificacions de rànquing les feia jo, o algú d’Expande, sempre a instàncies de Llinares o de Castel”, ha explicat l’avaluador Jesús Urquizu. “Aquesta organització ha d’arribar al límit, aquesta es queda per damunt o per baix”, ha il·lustrat l’acusat sobre les instruccions que va rebre.

Algunes preteses ONG que havien obtingut resultats molt baixos en l’avaluació inicial, aconseguien després “augments molt elevats” en la puntuació final, ha recordat l’advocat de l’acusació popular de la Coordinadora Valenciana d’ONG.

Jesús Urquizu, enginyer industrial, ha reconegut que cap de les persones contractades tenia “experiència en avaluació de projectes de cooperació”. “Un projecte de cooperació és bastant senzill” d’avaluar, ha indicat de la seua banda Luis Castel. El fiscal anticorrupció ha aprofitat per a preguntar a Castel si coneixia els criteris d’avaluació –d’aplicació obligatòria en aquella època– de la Direcció General de Planificació i Avaluació de Polítiques per al Desenvolupament, cosa a què l’acusat ha respost que no.

El representant del ministeri fiscal ha traçat la cronologia d’adjudicacions que va rebre Castel, i també un germà seu, de conselleries de Rafael Blasco (Territori o Sanitat, per exemple), però l’empresari ha negat tindre cap relació amb l’expolític del Partit Popular.