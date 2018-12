L’expresident imputat protagonitza un acte dels socialistes el dia que la policia torna a la Diputació de València

Hores després que agents de la UDEF de la Policia Nacional tornaren a entrar en la Diputació de València, en la seu de l’empresa Divalterra i l’Ajuntament d’Ontinyent per a “completar” informació sobre la investigació del cas Alqueria, el principal acusat en aquest cas, Jorge Rodríguez, que va dimitir com a president de la corporació quan va esclatar, participava dimarts en un acte públic del PSPV-PSOE per a explicar els comptes que prepara el Consell per al 2019 i fer balanç de legislatura.

En aquest acte –programat amb anterioritat al retorn de la UDEF i emmarcat en una campanya socialista que també es du a terme en altres capitals comarcals– ha participat la consellera de Territori de la Generalitat Valenciana, la també socialista María José Salvador, que ha passat la jornada a Ontinyent, on ha explicat les inversions de la Generalitat als alcaldes de les comarques centrals valencianes, entre ells Jorge Rodríguez, que manté el càrrec de primer edil d’Ontinyent. Però el caràcter més de partit l’ha marcat la presència també del secretari d’Organització del PSPV-PSOE, José Muñoz.

Muñoz va ser un dels partícips de les negociacions que van mantindre amb tensió els socialistes valencians amb Ferraz arran de la candidatura de Rodríguez a Ontinyent, una candidatura que precisament es confirma el dimecres dia 5, malgrat la seua condició d’imputat, el partit ha decidit mantindre’l com a cap de cartell, perquè considera que, mentre persistisca el secret de sumari de la investigació, no ha transcendit cap acusació de pes que justifique apartar-lo. Actualment el que se sap és que Rodríguez i els seus col·laboradors més propers estan sent investigats per prevaricació administrativa i malversació de cabals públics.

Malgrat que el mateix Jorge Rodríguez ha volgut restar transcendència al retorn de la policia a les administracions que dirigia (i que dirigeix encara en el cas de l’ajuntament), ja que el mateix alcalde ha explicat que la UDEF buscava descarregar-se correus que ja té en poder seu, des del PP no s’ha dubtat a denunciar la situació.

La número dos del PP a la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, ha criticat el que considera una “incoherència” del PSPV per “fer una festa a Rodríguez”, mentre la portaveu popular en la Diputació, Mari Carmen Contelles, afirmava que Ximo Puig, secretari general dels socialistes valencians i president de la Generalitat, “pretén blanquejar en les seues llistes la presumpta corrupció de Rodríguez”.