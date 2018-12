L'únic diputat d'Esquerra Unida en el Congrés demana el boicot a les primàries

El Corrent d'Independents d'EUPV, en la qual es troba el diputat en el Congrés Ricardo Sixto, ha anunciat que no participarà en les primàries per a les candidatures autonòmiques perquè són una "presa de pèl".

Des d'aquest corrent s'explica que el procés, "que havia de ser la culminació d'un procés des de la base amb unes primàries obertes s'ha convertit en una ratificació d'unes candidatures pactades en 'taula de braser' on no està representada tota la pluralitat d'Esquerra Unida". Aquest corrent intern denúncia així el pacte aconseguit per les dues candidatures que van optar a liderar la formació, l'encapçalada per Rosa Pérez Garijo (la guanyadora) i la de Rosa Albert.

Aquest procés comença aquest dilluns 10 de desembre fins al divendres 14 per a ratificar les tres candidatures (una per província) via online, i es completaran el diumenge 16 amb el vot presencial.

Ricardo Sixto, impulsor d'aquest corrent abans del procés per a l'elecció de la coordinadora general per a intentar influir en les decisions de la coalició perquè "no es treballa la pluralitat", ha denunciat que amb aquestes primàries. "és la primera vegada que ni tan sols s'han convocat les assemblees locals i comarcals perquè puguen fer propostes de candidats i candidates, ningú ha tingut possibilitats de fer aportacions a excepció de les dues parts que han pactat aquestes candidatures". A més, afig que "aquests que proclamaven més participació resulta que estan fent just el contrari. Fins hui sempre havíem tingut la possibilitat de votar en llista oberta i ara simplement pretenen que donem una cabotada. No és més que un pacte cupular sense debat polític".

"No és la primera vegada que denunciem el procediment utilitzat per la direcció, hem tornat a passar del debat en les assemblees a l'organització del 'click'. Aquesta no és la nostra cultura política i és evident que la nostra militància no respon a aquest tipus de procediments", diu Sixto.

Per al diputat "el problema és que per primera vegada, la direcció no ha estat capaç ni de treballar amb la pluralitat, que sempre ha sigut una característica molt important d'EUPV, ni de treballar amb la militància, ni respectar el sistema de votació tal com marquen els nostres estatuts".

Davant aquesta situació el corrent ha demanat als afiliats i simpatitzants "que s'opte per l'abstenció activa, no participant en aquesta farsa, en la qual, de nou, s'ataca la democràcia interna de la nostra organització". "Així no es construeix confluència ni s'anima a la participació activa en els processos electorals", conclouen.

Cal destacar que els problemes interns dins d'Esquerra Unida enguany s'han saldat també amb la pèrdua d'una dirigent històrica, Gloria Marcos, que després de 32 anys abandonava la formació pel seu nou model "centralitzador, jacobí i vertical" i per "diluir" la formació dins de Podemos.