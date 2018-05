Mariano Rajoy ho ha tornat a fer, s’oblida del nom de Luis Barcala: “Benvolgut alcalde d’Alacant, que així s’anomena”

Mariano Rajoy ha acudit aquest dissabte a Alacant dues setmanes després que el seu company de files, Luis Barcala, accedira a l’alcaldia gràcies al vot en blanc de l’exedil de Podem, Nerea Belmonte. En qualitat de president del Govern ha visitat per primera vegada l’Ajuntament, on ha signat en el llibre d’honor de la ciutat i s’ha fet una foto amb representants dels distints grups polítics. Ni Belmonte ni el portaveu de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, han estat en aquest acte institucional marcat, de nou, per les concentracions de protesta que s’han esdevingut amb la presència de Rajoy.

A la plaça consistorial ha assistit un nombrós grup de jubilats en defensa del sistema públic de pensions, que a la vesprada d’aquest dissabte tornen a eixir al carrer; així com també membres de la policia i de sindicats com ara CCOO i UGT, que han reclamat la jubilació anticipada per al cos policial autonòmic i municipal.

Sindicats i pensionistes reben Rajoy a la seua arribada a l’Ajuntament d’Alacant amb una protesta

Per la seua banda, el portaveu de Compromís, Natxo Bellido, ha aprofitat la presència del líder de l’executiu per a lliurar-li un sobre amb reivindicacions –sobre el qual, posteriorment, ha aclarit amb ironia que era un sobre “bo”, en al·lusió als sobresous que han rebut dirigents del PP–. En aquest escrit Compromís ha reclamat a la Moncloa el compliment del pacte aconseguit contra la violència de gènere, la retirada del pla d’ajust que afecta el consistori i millores en inversions per a les terres valencianes per als pressupostos generals d’enguany.

Posteriorment, com a màxim responsable del Partit Popular, Mariano Rajoy ha oferit un míting en l’auditori de la Diputació d’Alacant per a insuflar ànims als populars valencians. Allí ha tornat a protagonitzar un lapsus per no recordar el nom del primer edil del municipi: “Benvolgut alcalde d’Alacant, que així s’anomena”. El saló, ple de gom a gom amb més de mil militants i simpatitzants vinguts de distints punts de la província i d’altres comunitats autònomes, ha acabat aplaudint l’error mentre Barcala somreia amb cara de circumstàncies. Posteriorment Rajoy sí que ha recordat el nom, la qual cosa ha tornat a desencadenar més aplaudiments.

Encara que en cap moment ha entrat a valorar la manera com va aconseguir la vara de comandament Barcala en allò que l’esquerra ha batejat com el ‘Belmontazo’, Rajoy sí que ha vaticinat que “en les pròximes eleccions no hi haurà pactes en els despatxos” –com va ocórrer el 2015 quan van pactar PSPV-PSOE, Guanyar i Compromís– “perquè guanyarem eleccions per majoria”.

El final d’ETA

El míting ha començat amb un homenatge als dirigents del Partit Popular assassinats per la banda terrorista ETA, que aquesta setmana ha certificat la seua dissolució. L’organització ha projectat els noms dels dirigents populars morts i se n’ha escenificat l’absència amb una cadira buida amb unes quantes roses blanques.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha clausurat l’acte insistint que el final d’ETA no suposarà “impunitat ni mentides”. “Que sapieu que el Govern no deixarà mai de donar suport a les víctimes”, ha postil·lat. D’aquesta manera, allunyava la possibilitat d’un possible acostament de presos etarres a les presons del País Basc.

Rajoy tampoc no s’ha mostrat partidari de millorar el finançament de la Comunitat Valenciana, que per a aquest 2018 tornen a situar-la a la cua. “Sincerament crec que són uns pressupostos generals bons per al conjunt dels espanyols; hem pogut incloure-hi coses que abans no era possible per la crisi”, ha afirmat. El president del Govern ha tornat a incidir, com quan va acudir al començament de febrer a l’aeroport d’Alacant-Elx, que estan “posant en marxa projectes importants en infraestructures”, que es tradueix en “70 milions d’euros per a quatre anys” en millores com els accessos per carretera i tren a la terminal alacantina.

Conflicte amb el valencià

Anteriorment, la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ha llançat la promesa que, si arriba a governar la Comunitat el 2019, “eliminarem el requisit lingüístic per a entrar en funció pública”. Bonig ha concretat amb aquest anunci, que ha desencadenat l’aplaudiment més gran de tot l’acte, quedarien exempts d’acreditar la titulació del valencià “la docència mitjana i universitària”. “Només serà obligatori per a llocs que exigisquen parlar valencià, però, per a la resta, serà mèrit i no imposició”.

Sobre la notícia recent de la nul·litat parcial declarada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana pel que fa al decret de plurilingüisme del Consell, Bonig ha tornat a demanar la dimissió “no de Marzà –el conseller d’Educació– sinó del president Ximo Puig”.

“Davant dels complexos de l’esquerra valenciana, el PP diu no, complexos d’aquells que prefereixen ser catalans de segona a valencians de primera”, ha conclòs.