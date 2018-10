Martínez Dalmau, candidat de la direcció de Podem a la Generalitat en un pacte que exclou Montiel

El termini per a la preinscripció de candidats a liderar Podem acabava aquest dimarts. El procés suposa la porta d'entrada per a optar a qualsevol càrrec públic de la formació morada: eurodiputats, diputats autonòmics, regidors en els grans ajuntaments i candidats(es) a la presidència de la Generalitat.

Encara que els resultats es publicaran 48 hores després, des de la Secretaria General de l'organització valenciana han comunicat que els corrents majoritaris del partit donen suport a un candidat que no forma part dels òrgans interns. Rubén Martínez Dalmau, professor de Dret i del nucli de la fundació CEPS, va ser diputat en la XI legislatura en el Congrés, triat per Alacant. Després dels sis mesos de la breu legislatura, la direcció de Pablo Iglesias va imposar a un altre candidat per Alacant, Txema Guijarro.

Martínez Dalmau ha romàs en la reserva -també va ser senador suplent per designació de les Corts Valencianes- fins a aquest procés pre-electoral. Pilar Lima, senadora i aspirant a liderar la formació a València; Antonio Estañ, actual secretari general i portaveu del grup parlamentari, i Beatriz Gascó, diputada, han acordat encomanar-li aquesta tasca per a sumar suports. L'objectiu, segons la formació, és "posar la seua trajectòria teòrica i política en transformacions democràtiques per a accelerar el canvi valencià".

Al marge de la candidatura de la direcció, pactada amb el sector 'pablista', està Antonio Montiel, que va ser apartat de la direcció en l'últim procés intern. El diputat ha anunciat que se sumarà al procés d'elecció, però no com a aspirant a presidir la Generalitat, sinó com a diputat. La intenció de Montiel, segons explica a eldiario.es, és que siga una dona qui lidere el projecte de Podemos per a la Comunitat Valenciana. La sensibilitat feminista està en expansió, explica l'anterior síndic, en les Corts Valencianes, per la qual cosa considera que una candidata estaria en millor sintonia amb el carrer. Respecte als noms, la decisió de Fabiola Meco de no repetir en les pròximes eleccions i la incògnita de Rosana Pastor, que s'inclina per continuar treballant com a diputada en el Congrés, dificulten la idea de Montiel. Ara que Podemos té un paper més actiu després del pacte pressupostari amb el Govern de Pedro Sánchez sembla que els parlamentaris valencians intentaran esgotar la legislatura.

"De res serveix parlar de pluralitat, de cures o de participació si en el treball quotidià s'incentiven més el narcisisme individualista o les ambicions personals o de 'família' que l'esforç i la dedicació al projecte compartit. La unitat ha de nàixer del reconeixement de la prèvia diferència i es resol amb diàleg, fraternitat i mètode democràtic", criticava Montiel en el seu escrit.

L'altra gran incògnita planeja sobre l'actual dirigent del partit, Antonio Estañ. El secretari general ha repetit fins a la sacietat que no vol ser candidat a la Generalitat, que no és el millor ni per a ell ni per al partit. No obstant això, no acaba d'aclarir si es presentarà o no en aquesta preinscripció, requisit necessari per a, per exemple, continuar com a portaveu parlamentari.

Els noms dels qui decidisquen seguir amb el projecte o sumar-se per a les pròximes eleccions es coneixeran el 18 d'octubre. Unes quantes setmanes després, el 6 de novembre, s'inscriuran les candidatures -equips- per a concórrer a cada procés. El resultat definitiu de les primàries arribarà el 27 de novembre, però no serà la configuració final de les llistes electorals. Abans, els militants i simpatitzants de Podem podran moure als candidats, ja que les llistes són obertes i deixar clares les seues preferències, atenent també el criteri territorial. El cartell final haurà de tindre el vistiplau d'Esquerra Unida, amb qui s'està negociant l'acord de confluència i que avisa que no es conformarà amb les molles.