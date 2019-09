Martínez Dalmau: "És incomprensible que hi haja cases sense gent i gent sense cases"

Erradicar els desnonaments, garantir l'habitatge digne i regeneració urbana. Aquestes són les línies bàsiques que s'ha compromés a desenvolupar aquest dimecres el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Ribén Martínez Dalmau, en la seua primera intervenció en les Corts Valencianes.

"És incomprensible que hi haja cases sense gent i gent sense cases", ha afirmat Dalmau, qui ha recordat que la Comunitat Valenciana és la tercera amb més desnonaments i que només l'any passat es van registrar 2.500. Per a frenar aquesta situació, s'ha compromés a augmentar parc públic d'habitatge per a atendre els casos d'emergència, potenciar la compra directa d'habitatge i descentralitzar els punts Infohabitatge per a acostar els diversos serveis que ofereixen: assessoria, mediació, etc.

Per a garantir l'accés a un habitatge digne, Dalmau ha assegurat que cediran sòl a promotores i cooperatives d'habitatge per a la construcció d'habitatge nou destinat a col·lectius socials desfavorits i joves.

A més, es garantirà almenys "un 10% d'aquests habitatges per a dones víctimes de violència de gènere" i es negociarà un acord amb entitats bancàries com la Sareb, Bankia o Caixa Sabadell, que tenen un elevat volum d'habitatges.

"Potenciarem i posarem en marxa l'Observatori de l'Hàbitat per a actuar mitjançant dades fiables que apunten directament a l'arrel del problema i augmentarem personal i pressupost per a tramitar i concedir més ajudes al lloguer", ha afirmat el vicepresident.

Quant a la regulació del preu del lloguer, Dalmau ha reconegut que les autonomies no tenen "les competències necessàries, per això pretenem generar un espai de debat entre altres comunitats autònomes i ajuntaments progressistes per a actuar conjuntament front l'administració central".

Segons ha explicat, "la tendència s'ha invertit. El que abans eren execucions hipotecàries ara són llançaments per impagament del lloguer".

Per a fomentar la regeneració urbana, entre les quals Dalmau ha destacat com a objectiu el barri del Cabanyal de València, el conseller ha assegurat que s'incorporaran els concursos de lliure concurrència perquè els Ajuntaments puguen presentar la seua candidatura a albergar un ARRU, ja que "abans es feien a dit".

També s'impulsaran mecanismes de coordinació amb Benestar Social per a incorporar una perspectiva integradora a les ARRU i s'incorporaran nous paràmetres mediambientals a les convocatòries de lliure concurrència que impliquen actuacions en l'entorn urbà.

Quant a la Secretaria d'Arquitectura Bioclimàtica ha anunciat que es crearà l'Agència Valenciana d'Energia, com a eina per a impulsar la producció i distribució d'energia renovable a les administracions, llars i el teixit empresarial i per a erradicar la pobresa energètica.

"També promourem l'Agència Valenciana del Canvi Climàtic, un organisme necessari per a centralitzar informació, analitzar els possibles efectes ecològics i ambientals de totes les polítiques del Consell i construir ferramentes de sensibilització", ha explicat Dalmau.

Des de l'oposició, tant Vox, com Ciutadans i PP han criticat les xifres de desnonaments en la Comunitat Valenciana quatre anys després del primer Govern del Botànic. El diputat del PP Alfredo Castelló ha acusat Dalmau de mentir quan ha afirmat que s'anaven a erradicar els desnonaments.