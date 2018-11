Martínez Dalmau, nova cara electoral de Podem per a la Generalitat Valenciana; Montiel, sense lloc eixida

El professor de dret Rubén Martínez Dalmau és la nova cara electoral de Podem per a la Generalitat Valenciana. El cap de la llista 'Endavant Podem', recolzada pel secretari general valencià, Antonio Estañ, i el sector afí a Pablo Iglesias que lidera la senadora Pilar Lima ha obtingut prop d'un 43,9% dels suports, amb 2.210 vots. En aquesta última convocatòria de primàries en l'àmbit valencià han participat 5.240 persones.

María Giménez, la candidata recolzada per l'exsecretari general, Antonio Montiel (qui en el seu moment es va alinear amb Íñigo Errejón), ha fregat el 35% dels sufragis en les primàries, amb 1.771 vots, mentre que la d'Àngels Varó i l'independent José Luis Valdés han obtingut un 14 i un 6% dels suports, respectivament.

La candidatura de Dalmau es porta els primers set llocs de la llista amb Pilar Lima, Ferran Martínez, Beatriu Gascó i Verdier, Naiara Davó, Irene Rosario, Cristina Cabedo i Jaume Monfort. Per la seua banda, Rosana Pastor, de 'Renaix Podem', ha arribat al huité lloc en la suma total de punts. En les primàries per a la secretaria general valenciana, Lima va encapçalar el projecte recolzat per Pablo Iglesias (Obrint Podem), encara que va acabar pactant amb Estañ per recolzar aquesta candidatura.

Montiel es queda sense lloc d'eixida

D'acord amb la composició actual de les Corts Valencianes, l'exsecretari general, Antonio Montiel, es quedaria fora del Parlament. El diputat, que ha impulsat el nou corrent crític en la formació morada, es quedaria en el lloc 13 de les llistes totals, el número 6 per la província de València. En les passades eleccions, els morats van traure 5 diputats per aquesta província i 13 en tota la Comunitat Valenciana.

Aquest procés de primàries encara no acaba de conformar la candidatura definitiva de Podem per a les eleccions autonòmiques, ja que cal esperar al pacte amb Esquerra Unida, que alterarà els primers llocs, i a la correcció paritària.

Llocs d'eixida per províncies

Segons els resultats facilitats per la formació morada, la configuració de les llistes quedaria de la següent forma: a Castelló, els llocs d'eixida serien per a Irene Gómez, Cristina Cabedo i Enric Pla, mentre que César Jiménez, actual diputat, es quedaria el quart. Podem va obtindre tres diputats en aquesta província en 2015.

A València, la número uno seria Pilar Lima, seguida de Ferran Martínez Ruiz, Jaume Monfort i Signes, Rosana Pastor Muñoz i Mar Blanch Hernández. El partit va obtindre cinc diputats per aquesta província. Montiel seria el sisé.

A Alacant, on també van obtindre cinc escons, els llocs d'eixida serien per a Ruben Martínez Dalmau, Beatriz Gascó Verdier, Naiara Davo Bernabeu, Anabel Mateu Torres i David Vegara Rodriguez.

María Oliver, candidata per València

En la mateixa jornada s'han resolt les primàries a les alcaldies de les grans ciutats. María Oliver ha sigut la guanyadora a València, Xavier López Díez a Alacant, Fernando Navarro a Castelló i José Bustamante a Elx. Oliver, qui també va concórrer amb un projecte pactat, ha resultat guanyadora amb 1.148 vots, un 83%.