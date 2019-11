Marzà i Amigó coordinaran les ponències del congrés de "refundació" ideològica i orgànica del Bloc

El Bloc Nacionalista Valencià camina cap a la refundació del seu projecte polític i estructura que puga també acabar fins i tot amb un canvi de nom que s'ajuste millor als nous temps. El partit majoritari de Compromís ha aprovat aquest dijous la proposta de reglament per al congrés, que se celebrarà previsiblement entre el 27 i el 28 de juny, un conclave en el qual la formació valencianista ha de decidir què vol ser en el futur, quan ja ha conquistat totes les institucions.

La idea dels nacionalistes valencians és ampliar el seu projecte polític de manera que tots els ciutadans del País Valencià se senten representats en ell. Recuperar fins a cert punt l'essència del projecte d'Unitat del Poble Valencià, que va ser el seu origen, però en el segle XXI. I no renuncien a res. "El valencianisme serà una opció política global quan done resposta a tots els problemes de tots els valencians", afirma un dirigent de la formació.

El sector majoritari del Bloc busca un projecte més social i d'esquerres, d'acord amb els dirigents actuals i amb la situació general del país i que pretén integrar a tots els seus corrents i sensibilitats. La portaveu del Bloc, Àgueda Micó, encarna aquesta idea d'obertura, donada suport pel conseller Vicent Marzà i el síndic en les Corts Valencianes Fran Ferri. És la "política de governar per a les persones", apunten en la formació, que enarboren els membres de Compromís en les seues intervencions públiques; un projecte que siga més pragmàtic i menys dogmàtic.

La proposta indica que la defensa del projecte polític la coordinarà l'actual conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, un dels noms que sona per a liderar el futur de la coalició. La defensa del projecte estatutari estarà a càrrec de la portaveu de Compromís i vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó.

El Bloc porta mesos demanant un congrés de Compromís per a aconseguir una integració plena de la coalició sense distinció de partits. Això portaria a la formació nacionalista a tindre pràcticament el control de la coalició -són majoritaris en afiliats- contra el criteri d'Iniciativa del Poble Valencià, liderat per Mónica Oltra, i de Verds-Equo, el partit més xicotet. Aquesta branca de la coalició rebutja de ple que acabe convertint-se en un partit a l'ús perquè considera que la seua virtut i el seu èxit en el territori valencià radica en les quotes de representació i en la seua manera d'integrar la diversitat política.

De fons es troba el conflicte català, una arma llancívola de l'oposició cap a la formació valencianista. La resolució del Bloc demanant amnistia per als polítics presos va ser utilitzada per PP i Ciutadans durant setmanes contra els dirigents de Compromís, així com els comentaris en xarxes socials de membres de la formació que van participar en concentracions contra la sentència.