Mireia Mollà deixarà de ser diputada autonòmica de Compromís per a centrar-se en l'alcaldia d'Elx

La diputada de Compromís Mireia Mollà no es presentarà a les primàries de la coalició per a concórrer a les eleccions autonòmiques per Alacant. Amb aquesta decisió Mollà tanca una etapa de 12 anys en les Corts Valencianes per a centrar-se en el seu objectiu d'aconseguir l'alcaldia d'Elx, ajuntament on ja és regidora des de 2015.

Mireia Mollà afirma que presenta la seua candidatura "amb il·lusió" i que després de quatre anys en el govern d'Elx tant ella com el seu equip se senten "capacitats per a pensar i idear l'Elx que volem per a hui i per al futur". La gestió en l'actual legislatura l'"avala", ha afegit.

Durant aquesta legislatura Mollà ha format part del govern municipal d'Elx encapçalat pel socialista Carlos González al costat de Compromís i els independents de Partit d'Elx. En aquest executiu local la també diputada ha desenvolupat la funció de responsable de Representació Institucional, Turisme i Platges.

En les passades eleccions municipals de 2015 Mireia Mollà ja va encapçalar la llista de Compromís, quan va aconseguir els quatre regidors, trencant la tradicional sequera de falta de representació de la coalició a l'ajuntament il·licità. La coalició valencianista va ser tercera, després del PP, amb 9 regidors i el PSPV, amb 8.

Mollá ha afegit que després d'aquesta legislatura pretén que hi haja una "continuïtat" de la transformació social i del model de ciutat, i fer una aposta "per una societat que crega en els drets humans". La diputada també s'ha reivindicat com a "cola" gràcies a la seua capacitat per a arribar a "consensos" polítics.

Entre les crítiques que ha realitzat al seu propi equip de govern ha destacat la de la "falta de capacitat de prendre decisions" i de "capitanejar", en determinats moments, en referència a l'alcalde socialista Carlos González.

La directora general de Trasparència, Aitana Mas.

Amb la renúncia de Mireia Mollà al lideratge de la demarcació d'Alacant tot apunta al fet que la seua successora serà Aitana Más, actual directora general de Transparència i Participació. Mes pertany igual que Mollà a Iniciativa del Poble Valencià, formació incardinada en la coalició Compromís.