Mónica Oltra reclama que els polítics estiguen a l'altura d'aquest "moment històric catastròfic" després de la sentència de Gürtel

"Cal altura de mires i que els dirigents polítics estiguen a l'altura d'aquest moment històric catastròfic". Així s'ha referit la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a la situació generada arran de la sentència de la primera peça del cas Gürtel, la imputació i ingrés a la presó de l'expresident Eduardo Zaplana, l'enregistrament d'una moció de censura contra Mariano Rajoy per part del PSOE de Pedro Sánchez i la petició de Ciutadans d'un avançament electoral.

La portaveu del Govern valencià s'ha referit a la sentència, que ha assegurat és "molt eloqüent". "Si aquesta és la marca España del PP, quina pena", ha dit Oltra, qui ha apuntat que els jutges es refereixen al "sistema eficaç de corrupció institucional instal·lat en l'administració local, autonòmica i nacional", la qual cosa "afebleix la confiança dels ciutadans en la política".

Al seu parer, després del què ha passat en les últimes 72 hores, "un expresident de la Generalitat imputat i a la presó, una exconsellera que ha ingressat a la presó i una sentència que acredita que el PP és el principal partit corrupte", s'ha preguntat: "això se sosté? Que els partícips a títol lucratiu continuen sent els qui governen España". "No m'estranya la moció de censura", ha dit, per a recordar: "la sentència diu que el president, M. Rajoy, no és creïble. Li demanarem als ciutadans que creguen a qui els jutges diuen que no és creïble?".

"Mantindre un Govern així és censurable i institucionalment insostenible", ha insistit la vicepresidenta valenciana, que ha afegit: "en aquests moments no parlem de banderes, sinó de desinstal·lar la corrupció de les institucions, traient al partit corrupte del poder".

Oltra també ha llançat un missatge a Ciutadans després de l'anunci del secretari general de la formació taronja a València: "no es poden dissoldre les Corts i convocar eleccions quan hi ha registrada una moció de censura. Ciutadans és un partit molt constitucional, però se'ls haurà passat aquest article", al mateix temps que els ha recordat que la instrucció de Gürtel ja estava en marxa quan va ser investit Mariano Rajoy com a president del Govern.

La detenció de Zaplana, "vergonyosa"

La també líder de Compromís ha qualificat de "desolador" que tres dels quatre presidents de la Generalitat del PP estiguen sent investigats en causes de corrupció, un d'ells a la presó. A més, considera un "deshonor" i "vergonyós" que els valencians hagen de passar per "aquest glop" tenint en compte que la presidència de la Generalitat "és la màxima representació i la màxima autoritat de la Comunitat Valenciana".

Així mateix, ha lamentat les consignes que molts dirigents del PP han fet sobre que 'qui la fa la paga'. "Potser aquest és el resum de la imatge que estan donant de la nostra Comunitat i en general del conjunt d'Espanya", ha assenyalat.