Mónica Oltra creu que "encara s'han de donar explicacions" sobre el presumpte finançament il·legal de PSPV i Bloc

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmat aquest divendres que li "preocupa" i li "ocupa" la investigació referida al suposat finançament il·legal del PSPV i el Bloc, sobre la qual "encara s'han de donar" explicacions.

Oltra ha indicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell que quan es donen aqueixes explicacions podrà dir si està "satisfeta o no" amb elles, i ha posat l'accent que la Generalitat té "la mateixa vara de mesurar a tothom" i creu que "els paràmetres de decència són igualment exigibles" a tots.

Ha afirmat que la interlocutòria que ha transcendit aquest divendres sobre eixa investigació no preocupa "més ni menys" al Consell, al que en tot cas li preocupa que "la gestió d'aquestes qüestions es faça des de la transparència, des del rendir comptes i des de les explicacions a la ciutadania".

"L'exigència és aqueixa", ha afegit Oltra, qui ha considerat que el desconèixer l'objecte de la investigació "dificulta a voltes el saber què és el que es té", i ha opinat que el document jurídic "donarà llum a les explicacions que s'hagen de donar", ja que "aclareix quin és el terreny de joc" en inhibir-se en favor de determinats jutjats.

"Ja hi ha una decisió judicial, ja hi ha alguna cosa tangible per a aquells que han de donar les explicacions, que estic convençuda que les donaran en el primer moment en què puguen donar-les. O almenys açò és el que s'espera d'ells", ha asseverat.

Segons Oltra, "la transparència, el bon govern, les explicacions, el donar comptes a la ciutadania, és un senyal d'identitat del Govern del Botànic, i açò li l'anem a exigir a tothom, independentment de les sigles, de les afinitats o de qualsevol altra consideració".

Oltra ha manifestat que al Consell "li preocupa tot el que tinga a veure amb sospites sobre la decència pública, òbviament", i per açò ha aprovat una sèrie de normatives i de codis ètics "perquè aquestes coses no passen".

La vicepresidenta, qui ha precisat que no ha pogut estudiar la interlocutòria, ha reiterat que el Consell va a ser "absolutament contundent" en les exigències de "màxima claredat" i transparència, "en coherència" amb el que sempre han demanat a totes les formacions polítiques, i açò "està per sobre de qualsevol sigla".

Ha posat l'accent que la lluita contra la corrupció té un element "essencial", que és la coherència i "la mateixa vara de mesurar a tothom", perquè sense açò "no hi ha credibilitat".

"És lògic, veníem d'una època en la qual el PP havia instal·lat de manera sistèmica la corrupció en totes les institucions importants en les quals havia governat", ha afegit Oltra.