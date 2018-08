Mónica Oltra espera "retrobar l'essència" de l`"èxit" del Botànic per recuperar el "diàleg" i el "respecte" amb el PSPV

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha dit que espera poder parlar amb el president, Ximo Puig, aquest diumenge a Morella, on acudirà a veure el Sexenni, per a "retrobar l'essència" de l`"èxit" del govern del Botánic, que ha definit com "el diàleg, la gestió de la pluralitat, el respecte dels uns i els altres, la comunicació permanent i l'acord".

Oltra ha respost així a preguntes dels periodistes durant la seua visita al projecte campus Diversia a Yátova sobre si continuava molesta i havia pogut parlar amb Puig, després l'acord que el president va aconseguir amb el Govern per a votar a favor dels objectius de dèficit a canvi que la Comunitat reba 850 milions extra i que la vicepresidenta ha qualificat de "insuficient".

Segons el parer d'Oltra, que ha reconegut que encara "no" ha "pogut" parlar amb el president, "no és una qüestió de malestar o de benestar; és una qüestió política i d'anàlisi i dialèctica política i de com funcionen o han de funcionar les coses. No és una qüestió anímica, és una qüestió política".

"El diumenge, amb tota seguretat tindré ocasió de veure'm amb el president perquè tinc una invitació de l'alcalde de Morella per a visitar el Sexenni, que jo no he vist mai i tinc moltes ganes, i tindrem ocasió de trobar-nos i retrobar l'essència del Govern del Botànic, el dialeg, la gestió de la pluralitat, el respecte dels uns i els altres, la comunicació permanent i l'acord".

Per a la vicepresidenta, això és el que retrobarà el diumenge amb el president perquè aqueix és el senyal d'identitat del Botànic com a govern de coalició i és que les coses s'acorden, es consensuen, es negocien i es parlen i així és com hem tingut i tenim la fórmula de l'èxit. Més enllà s'ha de fer una anàlisi política i no d'un altre tipus".

Ha assegurat que és "obvi" que va faltar aqueixa comunicació perquè la decisió va ser "unilateral, per les raons que siguen", que ja parlaran i ha incidit que "no va ser una decisió consensuada" i que, a més per als que representen en el Consell a Compromís "és insuficient" perquè, segons ha dit, "es podia haver treballat una proposta millor per als valencians que tracte la nostra singularitat".

"Tenim un maltractament singular i això necessita una reparació singular, no que ens donen el mateix que les altres comunitats autònomes perquè si no, seguirem maltractats. En la mesura en què és insuficient, hem de continuar treballant com fins ara i com és nostra formula d'èxit des de la lleialtat, el diàleg, la comunicació i l'acord".

Oltra ha aclarit que "no" ha "quedat" amb Puig però que sap que hi serà a Morella i espera poder parlar amb ell encara que "el mateix aqueix dia té un altre pla".