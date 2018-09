Montón va respondre a les Corts Valencianes sobre el seu màster abans de ser ministra i va assegurar que va fer el que li va demanar la Rey Juan Carlos

La ministra de Pedro Sánchez i exconsellera de Sanitat valenciana, Carmen Montón, ja va ser interrogada pel seu màster al passat mes d'abril, quan encara pertanyia a l'Executiu autonòmic. El diputat no adscrit Miquel Domínguez va interpel·lar la titular de Sanitat pel seu títol de l'Instituto de Derecho Público vinculat la Universidad Rey Juan Carlos, dirigit per Enrique Álvarez Conde, en ple escàndol pels màsters de Pablo Casado i Cristina Cifuentes.

El diputat va realitzar la següent pregunta escrita el 17 d'abril, amb sol·licitud de resposta per la mateixa via: "Pot garantir, després de la realització del seu màster sobre estudis interdisciplinaris de gènere, obtingut en l'Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha complit amb les classes, exàmens i defensa pública amb tesina davant un tribunal?".

Resposta de Carmen Montón sobre el seu màster recollida en el Butlletí de les Corts valencianes

El diputat no adscrit, anteriorment membre del Partit Popular, va ser expulsat del grup en ser imputat en el cas Taula, en la branca que investiga el blanqueig de capitals del grup municipal del PP a l'Ajuntament de València. La causa contra el diputat es va arxivar al febrer del passat any, però el grup d'Isabel Bonig no ho ha readmés.

Un mes després, al maig, Montón es va escudar a través d'una resposta amb capçalera de la Conselleria de Sanitat en què "en tot moment s'han complit els requisits exigits per la Universitat, com acredita el títol atorgat" per la institució i remetia al portal de transparència de la Generalitat, Gva Oberta. Va ser el mateix argument utilitzat per Cifuentes o Casado, haver complit amb els requisits que li demanava la universitat.

La ministra de Sanitat va realitzar el màster quan era diputada del PSOE en el Congrés, quatre anys després de coordinar la Llei d'Igualtat. Els socialistes sabien, almenys des de fer-se pública la pregunta, que la llavors consellera de Sanitat havia obtingut un títol en l'institut investigat però la van nomenar ministra.