Mor l'exministra socialista Carmen Alborch als 70 anys

Carmen Alborch ha mort aquest dimecres a la seua casa de València. L'exministra socialista, un dels rostres més coneguts de la lluita feminista a Espanya, tenia 70 anys d'edat.

A més del càrrec ministerial en l'últim Executiu de Felipe González, Alborch va ser diputada en el Congrés, regidora a l'Ajuntament de València i directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). A més era autora de diversos llibres. Era catedràtica de dret mercantil. Actualment era senadora per València, càrrec que ocupava des de 2008.

La seua última aparició pública va tindre lloc el dia 9 d'Octubre, quan va ser reconeguda amb l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana. En 2017 va rebre la medalla de la Universitat de València, la seua alma mater, on es va doctorar cum laude en 1973. Allí, va considerar que el feminisme hauria de ser patrimoni de la humanitat.

En 1993 va ser nomenada ministra de Cultura per Felipe González, càrrec que va exercir fins a 1996.

La política va ser distingida en nombroses ocasions per la seua lluita per la igualtat, com a Premi de Dones Progressistes, Premi Meridiana de la Junta d'Andalusia, Premi Rosa Manzano 2007 o Premi de Gabriela Sánchez Aranda 2009. És sòcia d'honor de l' Asociación Clásicas y Modernas y de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). A més, ha rebut també el Premi Generando Arte 2015 concedit per l'Asociación Generando Arte de dones artistes.

Li va ser concedida la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, nomenada Officier Dans L'ordre Dónes Arts Et Dónes Lettres i de la Gran Cruz de Carlos III. Igualment, va ser patrona d'honor del Teatro Real.

Com a autora, a més de diverses obres especialitzades relacionades amb el dret mercantil, és responsable de títols com: 'Solas, gozos y sombras de una manera de vivir' (1999); 'Malas, rivalidad y complicidad entre mujeres' (2002); 'Libres, ciudadanas del mundo' (2004); 'La ciudad y la vida' (2009); i 'Los placeres de la edad' (2014).