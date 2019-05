Morera demana als grups parlamentaris transparència amb les seues subvencions

En el seu primer discurs com reelegit president de les Corts Valencianes, Enric Morera, de Compromís, ha advocat per l'"exemplaritat" en l'ús dels recursos i ha criticat explícitament els grups parlamentaris. "És reiterada la presència en els mitjans de comunicació de notícies sobre la falta de transparència de les subvencions destinades als grups", ha assenyalat. "I no s'entén que des del lloc en el qual es dicten normes d'obligat compliment per al govern, empreses i particulars, no s'aplique la mateixa norma que a ells se'ls exigeix".

En la seua intervenció, Morera ha dit que no es poden considerar les Corts, ni els seus òrgans com la Mesa o la Junta de Síndics amb "menyspreu", en una vetlada al·lusió al portaveu del seu grup, Fran Ferri, que va posar en qüestió l'interés públic per qui presidisca o no la Cambra. "Aquests dies s'ha posat i molt en joc el prestigi d'aquesta institució parlamentària i això no ho podem permetre", ha comentat.

Que els diputats no competisquen per "ser tendència en les xarxes socials ni per tindre la màxima audiència, com si es tractara això del plató d'un reality show", ha sigut una altra de les recomenacions del president de les Corts, que s'ha referit pels seus noms als diputats amb alguna diversitat per a comprometre's a "totes les adaptacions d'accessibilitat" en les instal·lacions per a aconseguir "la plena inclusió".

Morera ha apel·lat a un clima "de diàleg i de bona política" com el que va permetre, en la seua opinió, la passada legislatura que tots els grups es posaren d'acord en la reclamació de "un finançament just per al poble valencià" i en més de 80 declaracions institucionals. "És un bon camí", ha considerat.