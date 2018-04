Morera recorda que els valencians mereixen un tracte just concorde a la seua condició històrica

"Som una nacionalitat històrica, un poble innovador, treballador, que en les nostres cases sempre ha mantingut la flama del que som i volem continuar sent". Així començava el discurs del president de les Corts en commemoració del 25 Abril, dia del parlament valencià, que recorda la batalla d'Almansa.

El president de les Corts ha fet una crida a "cercar una solució global" al finançament autonòmic, que "no pot ser un element d'enfrontament entre territoris". Per a Morera, la solució ha de reclamar-se sense "caure en el victimisme ni tampoc en l'immobilisme" i ha valorat la unitat de tots els grups parlamentaris per a exigir la reforma del sistema. "Hem arribat a acords fonamentals per a reclamar que es complisca el principi d'igualtat consagrat en la Constitució en l'aspecte del finançament autonòmic, per a atendre correctament les nostres competències, i en les inversions territorialitzades", ha assenyalat.

Unit a aquest clam està lligat el de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, que porta anys embossada en el Congrés, per la qual cosa reclama que no es demore més. La modificació inclou una clàusula per a blindar les inversions dels Pressupostos Generals de l'Estat a la Comunitat en funció del seu pes poblacional.

"No volem privilegis. Exigim respecte i l'aplicació d'un principi constitucional: el d'igualtat. Podem afirmar categòricament que, tant ara com abans, l'amenaça principal al nostre autogovern és la falta d'un finançament just. Perquè sense suficiència financera no hi ha autonomia política", ha recordat el president del parlament valencià.