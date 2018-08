Oltra adverteix Sánchez: "els nostres vots són valuosos", i Baldoví xifra el que Compromís demana en 1.800 milions i un calendari de reforma

"Un maltractament singular necessita una reparació singular", ha assegurat aquest dijous a eldiario.es en relació amb l'injust finançament autonòmic la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, de Compromís, qui ha lamentat que el president, el socialista Ximo Puig, no consultara el dimecres amb els seus socis de govern el canvi de postura per a votar en el Consell de Política Fiscal i Financera a favor de l'objectiu de dèficit proposat pel Govern. Una maniobra que ha obert una crisi en el si de l'Executiu valencià recolzat en el Pacte del Botànic subscrit pel PSPV-PSOE, Compromís i Podem.

En opinió d'Oltra, els 850 milions i el refinançament de 1.000 milions de deute oferits pel Govern perquè Puig canviara de posició "són fum", ja que, o bé es deriven d'una capacitat d'endeutament de la qual es beneficien totes les comunitats autònomes en haver-se augmentat el límit de dèficit, o bé procedeixen del cobrament pendent d'IVA, amb el qual ocorre el mateix.

L'única mesura aparentment específica serien els 350 milions de deute del consorci que va organitzar la Copa de l'Amèrica a València dels quals es farà càrrec l'Administració central. I Oltra considera que no cobreix la totalitat del deute d'aqueix ens, que és de 460 milions, quan si que es van assumir en el seu moment deutes similars pels Jocs Olímpics de Barcelona o les exposicions universals de Sevilla i Zaragoza.

"D'euros comptants i sonants, ni un", es lamenta la vicepresidenta valenciana i líder de Compromís, que es confessa molt molesta amb els socialistes. "Si aquest serà el modus operandi, la cosa estarà complicada", indica després de recordar que el valencià "no és un govern socialista sinó de coalició, sostingut per tres formacions".

Oltra espera veure a Ximo Puig aquest diumenge a Morella, la ciutat del president valencià, en una visita a les festes del Sexenni a les quals ha sigut convidada per l'alcalde. Unes festes a les quals aquest dijous ha acudit el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, també de Compromís, que s'ha fotografiat amb Puig pels carrers de la capital de la comarca dels Ports.

La legislatura del Govern del Botànic s'ha basat en "la lleialtat, la comunicació, l'acord i el consens", indica Oltra, que veu com es complica la situació. I estén la seua reflexió al Govern d'Espanya, presidit per Pedro Sánchez: "Té 84 diputats, no pot governar com si tinguera majoria absoluta". Segons la dirigent de Compromís, "en democràcia, si no tens majoria absoluta, has de negociar". Un exercici al que Compromís emplaça al Govern per a plantejar un eventual vot favorable a les seues propostes pressupostàries. "Els nostres vots són valuosos", adverteix Oltra en referència als quatre parlamentaris de la coalició en el Congrés.

Dues propostes "viables" per a la ministra d'Hisenda

Precisament, el portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ratifica els mateixos arguments en declaracions a ediario.es. En l'oferta del Govern "no hi ha novetat", diu, només "més capacitat d'endeutament" i un "xicotet avanç" en el deute de la Copa Amèrica, una herència del PP que en la seua opinió ja havia d'haver-se assumit.

"Hem fet que el Govern comence a moure fitxa", indica Baldoví, que recorda que els diputats socialistes valencians ja van donar suport a l'objectiu de dèficit del Govern en la primera votació, en la qual va ser rebutjada la proposta. No així els de Compromís, que es van abstindre i només canviaran de postura, perquè el Govern de Sánchez puga traure avant les seues línies macroeconòmiques, "si hi ha avanços significatius".

El portaveu de Compromís resumeix en "dues coses viables" i "un calendari per a abordar la reforma del finançament autonòmic" les exigències que posarà damunt la taula de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. La primera consisteix que el Govern repartisca els 1.966 milions de romanent sense gastar del Fons de Competitivitat. Això faria arribar, segons els seus càlculs, 618 milions d'euros a la Generalitat Valenciana. La segona consisteix en una modificació de la llei del PP que va pujar els tipus de l'IVA i el IEE i va reduir el Fons de Suficiència Global. "Suposaria per als valencians l'entrada d'uns 1.226 milions d'euros en caixa", sosté Baldoví.

En Compromís creuen que és el moment de fer valdre la seua força parlamentària: "Nosaltres votàrem a favor de la moció de censura que va derrocar a Rajoy i va portar a Pedro Sánchez al Govern", recorden, però el seu suport no serà incondicional, sobretot en una reivindicació com la de la reforma del finançament autonòmic des de la societat més perjudicada per l'actual model.