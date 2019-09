Oltra es compromet a crear la figura de l'acompanyament a víctimes de violència de gènere amb diversitat funcional

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presentat aquest dimecres en les Corts les línies bàsiques que durà a terme des del seu departament en la nova legislatura.

Oltra ha iniciat la seua intervenció fent un repàs a la situació de l'aplicació de la Llei de Dependència. Segons ha explicat, quan van arribar al Govern valencià l'any 2015 hi havia 41.662 persones dins del sistema, una llista d'espera de 46.496 oficials (més uns 17.000 expedients ocults en calaixos), 17 persones per a tota la Comunitat Valenciana valorant expedients i un temps d'espera mitjà de quatre anys i mig: "Jo vaig arribar a signar resolucions iniciades en 2007", ha assegurat.

La vicepresidenta ha afirmat que ara hi ha dins del sistema 83.991 persones, una llista d'espera de 26.634, 703 persones valorant i comencem l'any amb un temps mitjà d'espera de 13 mesos.

"En quatre anys s'han incorporat al sistema 78.089 persones. I això amb un increment molt destacable del nombre de sol·licituds. Perquè es facen una idea, si en 2015 va haver-hi 14.844 noves peticions, en 2018 la xifra s'ha més que duplicat, arribant a 32.409", ha comentat Oltra, qui ha reconegut que encara queda molt per millorar i per avançar per a complir la llei, encara que també ha reivindicat la necessitat d'una millora del finançament.

En la seua intervenció Oltra ha recordat que la setmana vinent farà dos anys de la signatura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, un pacte

pioner a Espanya.

"Coincidint amb aquest segon aniversari ens reunirem a Castelló per a donar compte del grau de compliment i proposarem la creació de tres nous grups de treball: un per a dissenyar la figura de l'acompanyament a dones víctimes de violència de gènere amb diversitat funcional; un altre grup d'estadística que analitzen les diferents casuístiques des de l'aprovació del pacte; i un altre per a fer l'Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual", ha explicat.

D'altra banda, la vicepresidenta ha anunciat "el primer pla d'infraestructures socials fonamentat en criteris objectius, així com un mapa de necessitats, amb elements correctors en favor de comarques d'interior, perspectiva de ruralitat i lluita contra la despoblació".

A més, ha presentat la creació de l'estratègia valenciana d'infància i adolescència, una altra enfocada a l'envelliment actiu i a la lluita contra la soledat no desitjada, a més de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi, creant un observatori i posant en marxa de la 'Xarxa Anti-Rumors' al llarg de 2021.

Quant a noves lleis, ha esmentat que per a aquesta legislatura portarà avant dos projectes de llei: la Llei d'Igualtat i Llei d'Accessibilitat Universal.

A més, ha explicat que al costat d'Acnur es posarà en marxa en 2020 "un programa d'acolliment de persones refugiades en col·laboració amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social".

"I, per descomptat, continuarem treballant per la inclusió i igualtat real de les gitanes i gitanos valencians, constituint en el primer semestre del 2020 el Consell Valencià del Poble Gitano", ha assegurat.

Crítiques de l'Oposició

Sobre la intervenció d'Oltra, la portaveu de Vox, Llanos Massó, ha criticat les polítiques d'igualtat i ha assegurat que si arriben a governar "derogarem les lleis sectàries i paritàries que han aprovat, entre elles, la llei de Violència de Gènere, la qual canviarem per una llei de Violència Intrafamiliar".

La portaveu de Ciutadans, María Quiles, ha criticat l'augment de l'atur en la Comunitat Valenciana i ha assegurat que en aquesta autonomia "cada xiquet, en lloc de vindre amb un pa sota el braç, ve amb un deute de 9.300 euros sota el braç". Quiles ha criticat que el Consell basa la seua política en un increment del deute o en augment d'impostos.

La popular Elena Bastidas ha enlletgit que malgrat que el Botànic venia a rescatar persones, "la Comunitat Valenciana està a la cua en assistència a persones sense llar" i ha recordat que 30 centres de menors "porten un any sense cobrar", al mateix temps que s'ha preguntat si els membres del Consell estaran també un any sense cobrar.