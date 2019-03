Oltra evidencia la indignació en Compromís: "La singularització no és compatible amb convocar al costat de les generals"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha mostrat la seua total oposició a la convocatòria d'eleccions autonòmiques a les Corts el 28 d'abril -el mateix dia que les generals- i que si se celebren és perquè el president, Ximo Puig, ha utilitzat "el seu vot de qualitat". Oltra, visiblement enfadada i acompanyada pels seus consellers en una roda de premsa en Vicepresidència, ha reiterat que segueixen sense haver-hi "motius polítics" per a un avançament: "La singularització -argument al·legat per Puig- no és compatible amb convocar al costat de les eleccions generals".

Oltra ha manifestat que en quasi quatre anys de legislatura el Govern valencià s'han pres 5.746 decisions per unanimitat i que només en l'avançament electoral s'ha trencat aquest consens. A més, ha recordat que des del 15 de febrer no hi havia parlat amb Ximo Puig sobre la seua intenció d'avançar les eleccions autonòmiques.

"Això no singularitza als valencians per a res. És més, és la convocatòria al costat de les municipals la que farà que es parle dels problemes", ha dit. Per a la vicepresidenta, "el discurs es valencianitza en el moment en què es parla del bo lliure, dels 65.000 dependents que han entrat en el sistema en aquests anys i de sanitat".

Tant la vicepresidenta com Compromís estan convençuts que la Llei orgànica de Règim Electoral General (Loreg) impedeix que les autonòmiques no se celebren el mateix dia que les Europees. "Marca que no es poden separar si no és amb una distància superior a quatre mesos", ha dit. Preguntada sobre si Compromís recorrerà aquesta decisió en els tribunals, ho ha negat rotundament, però ha assegurat que qualsevol altra formació política podria fer-ho.

L'enuig en Compromís per l'avançament electoral sense que hi haja hagut consens és monumental. Encara així, en la coalició descarten que es trenque el Botànic. "Divendres que ve hi ha ple del Consell i continuarem treballant fins al final".