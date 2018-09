La portaveu del PP en la Diputació de València diu en el seu currículum que està cursant un màster que no va arribar a impartir-se

El desmentit de la Universitat Autònoma de Barcelona que Albert Rivera estiguera realitzant el doctorat en aquesta entitat ha provocat un pessigolleig en alguns càrrecs polítics i la revisió dels seus currículums, rebaixant alguns el seu nivell d'estudis.

La portaveu del PP en la Diputació de València, Mari Carmen Contelles, assenyala en el seu currículum, disponible en la web de la Corporació provincial, que està cursant un màster en la Universitat Europea de València. Concretament, un postgrau de 'Bon Govern, Transparència i Gestió Pública'. Des de la Universitat Europea, contactats per aquest diari, expliquen que tal titulació no es troba entre la seua oferta acadèmica. No obstant això, en els arxius digitals de l'entitat sí que apareix que oferiren aquest postgrau per al curs 2015/2016.

Contelles, segons explica el seu equip, va afegir els estudis al seu currículum quan va accedir a la Diputació, després de les eleccions de maig de 2015, en el moment de fer la matrícula del grau, que va haver de justificar amb un rebut. Als pocs mesos de matricular-se el postgrau es va suspendre per falta d'alumnat per a poder donar les classes.