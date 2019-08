El PP incorpora la filla de Francisco Camps com a assessora en el Parlament Europeu

La filla de l'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha trobat feina en el Parlament Europeu. Isabel Camps Bas, advocada de professió, assessora des de fa unes setmanes l'eurodiputada del PP Rosa Estaràs, segons figura en la fitxa de l'europarlamentària.

Segons consta en aquest perfil, que ha avançat El Independiente, el grup també ha fitxat un exalt càrrec del Govern català, el director general Francesc de Paula Gambús, responsable de Relacions Exteriors amb Artur Mas. Un "penedit" del procés, segons aquest diari.

Isabel Camps va acabar els seus estudis de Dret en 2015 en la Universitat de València i va cursar després diversos màsters, un d'ells en Dret Marítim en la Universitat Catòlica de València i un altre de Dret Europeu a l'Europa-Institut de la Universitat de Saarland (Alemanya).

La filla de l'expresident imputat per la trama Gürtel ja va exercir com a treballadora en pràctiques del grup parlamentari a Brussel·les durant l'any passat, segons consta en el seu perfil laboral de Linkedin. En aquest, al·lega experiència en altres organismes internacionals, com unes pràctiques d'un mes en l'ambaixada espanyola a Nova Delhi.

L'expresident valencià Francisco Camps fins i tot té diversos comptes pendents amb la justícia i es preveu que passw el seu futur pròxim en alguns bancs com acusat. Entre les acusacions vinculades a la trama Gürtel es troben delictes de prevaricació, malversació, falsedat documental i suborn.