La jutgessa imputa el diputat del PP Gerardo Camps pels patrocinis de l'aeroport de Castelló amb el pilot Álex Debón

La titular del jutjat d'Instrucció número 3 de Castelló, Inmaculada Gonell, ha citat a declarar com imputat el diputat del PP en el Congrés Gerardo Camps pels contractes de patrocini entre Aerocas, l'empresa pública que gestionava l'aeroport de Castelló, i el pilot de moticiclisme Álex Debón i la societat Motorsports69 SL durant els anys 2009 i 2010.

Camps ha sigut imputat com a membre del consell d'administració de la societat pública i haurà de declarar el pròxim 22 de febrer. Acompanyaran l'exconseller d'Economia de Francisco Camps, els exconsellers Vicente Rambla (anirà el 22 de març) i José Manuel Vela (25 de febrer) i l'exsecretari autonòmic Victoriano Sánchez-Barcáiztegui (15 de març). En aquesta causa està també investigats el pilot Álex Debón i l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra.

Tanquen la llista d'imputats en la provisió de la jutge del passat 10 de gener els també exconsellers d'Aerocas Eusebio Montsó -regidor del PP a l'Ajuntament de València-, Vicent Aparici, Francisco Martínez Capdevila, Javier Eleno, Cristina Serrano i Ricardo Baiona.

La causa està oberta per un presumpte delicte de suborn i investiga els diners rebuts per la mercantil del pilot en concepte de patrocini per part de l'empresa Aerocas, societat creada en 2003 per a construir i gestionar l'aeroport de Castelló, en els exercicis 2009 i 2010 i que van aconseguir els 360.000 euros. Aquesta mercantil estava participada per la Diputació i la Generalitat.