El PP augmenta un diputat respecte a abril i se situa per davant de Vox pels pèls

El Partit Popular valencià és el segon partit de la Comunitat Valenciana i augmenta un diputat més respecte a les anteriors eleccions generals d'abril. Amb el 23% del vot, el partit liderat per Isabel Bonig se situa en segon lloc amb l'extrema dreta de Vox, liderada per l'expopular Ignacio Gil Lázaro, trepitjant-li els talons.

El PP i Vox han estat empatats a set diputats durant la primera part de l'escrutini però cap al final els populars han guanyat un representant més per la província de València. Els populars han obtingut quatre diputats per València, tres per Alacant i un per Castelló. El PP ha obtingut uns 100.000 vots més que la formació d'extrema dreta.

El PP valencià suma un diputat més al grup parlamentari popular en el Congrés respecte a les últimes eleccions generals.

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha felicitat al partit de Pedro Sánchez, “el partit que ha guanyat les eleccions”, i ha afirmat que “han sigut unes eleccions inútils perquè al final el perdedor ha sigut el PSOPE que perd tres escons a nivell nacional”.

El PP, sosté Bonig, és l’alternativa “a nivell nacional” y ha advertit que els resultats són un “seriós avís” al Govern progressista valencià. “Si traslladàrem aquests resultats a nivell autonòmic, hui el bloc de la dreta tindria majoria absoluta”, afegeix.

El president de la gestora del PP de la província de València, Juan Ramón Adsuara, ha valorat positivament els resultats dels populars i ha destacat que la formació “puja cinc punts respecte al 28-A”. “És evident que malgrat el creixement, com a partit de Govern que som, ens haguera agradat tindre la responsabilitat de dirigir els destins d’Espanya en aquests moments tan complicats, qüestió que no ha sigut possible”, admet Adsuara.