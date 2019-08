El PP torna a demanar la supressió del segon metge en els 'bous al carrer' en una setmana amb un mort i uns quants ferits

El PP insisteix en la seua petició de derogar la normativa que obliga a la presència d'un segon metge en els 'bous al carrer', una festivitat que causa més d'un miler de ferits a l'any en la Comunitat Valenciana.

El portaveu de Cultura del PP en les Corts, Luis Martínez, reitera la petició del seu grup després d'una reunió amb el president de la Federació d'Associacions Taurines de bous al carrer, Vicente Nogueroles. El parlamentari realitza la petició en una setmana en la qual hi ha hagut una víctima mortal durant aquests festejos i diverses persones han resultat ferides per asta de bou. El passat 2 d'agost va morir un jove de 26 anys en la solta de vaques de les festes tradicionals del Pinós, a Alacant.

Durant aquest cap de setmana s'han conegut casos de ferits durant les festes taurines de Calp, Nàquera o en la pedania dels Calpes, a Cortes de Arenós (Castelló). En aquesta última l'home, de 59 anys, ha hagut de ser hospitalitzat.

En un comunicat, el portaveu popular de Cultura considera "molt important" que "es reconega la festa dels 'bous al carrer' a nivell institucional i es blinde la seua supervivència a nivell legislatiu. En aquests dies en què molts pobles celebren festejos amb bous al carrer hi ha una gran incertesa al carrer sobre el futur d'unes festes molt arrelades en la nostra terra i no podem romandre de braços plegats".

14 milions d'euros en assistència sanitària

Segons les xifres del diputat del PP, la meitat dels espectacles taurins d'Espanya se celebren en la Comunitat València, uns 10.000 espectacles a l'any en 250 municipis, "que suposen una inversió de 36 milions d'euros, 14 milions dels quals es dediquen als serveis mèdics".

En 2018, el balanç de la Generalitat va registrar 2 morts en 2018, els mateixos que en 2017 i 2016 en aquests festejos. Quant a ferits, es registren de mitjana dues per celebració, per damunt del miler en diversos anys.

Amb tot, el grup popular insisteix en la seua proposta legislativa de retirar el requisit d'un segon metge en les celebracions. La mesura del Consell va vindre acompanyada de tal polèmica que es va introduir una moratòria de dos anys per a introduir el requisit, que es donava per "impossible". Compromís i el PSPV van plantejar una pausa que va donar suport a Ciutadans, però a la qual el PP i Podemos es van oposar; uns demanant la derogació absoluta i uns altres per a buscar maneres de "millorar" la llei. Les federacions taurines ho consideren un atac a la festa al ser una despesa difícilment assumible en les xicotetes pedanies.