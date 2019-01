El PP es querella contra Educació per les ajudes al valencià a mitjans del germà de Puig: 340.000 euros en 4 anys

El PP valencià ha iniciat una ofensiva legal per les ajudes al valencià que han rebut durant aquesta legislatura dues empreses de comunicació que administra Francesc Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig. Les societats, Comunicacions dels Ports i Mas Mut Produccions, formen un grup mediàtic reduït (ràdio, televisió, revista i pàgina web de notícies) que informa sobre les comarques dels Ports, Alt Maestrat i part del Baix Maestrat.

La secretària general del PP, Eva Ortiz, ha presentat una querella que s’ha admés a tràmit contra el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per presumpta falsedat documental en la validació i la justificació de les ajudes, que considera irregulars.

A preguntes d’eldiario.es, Trenzano ha explicat que no se li ha notificat res ni té constància de la denúncia. “Estic tranquil, perquè aquestes ajudes s’atorguen per lliure concurrència, amb barems objectius i justificacions comprovades pels tècnics de la Direcció General. Pot ser que el circ que intenten muntar és un intent de desviar l’atenció dels casos judicials que té el PP en marxa”, ha explicat. El director general ha afegit que des del 2015 es van incloure novetats importants “en transparència, rigor i pluralitat respecte a convocatòries anteriors del PP”.

A més de la querella, el PP va iniciar fa mesos un contenciós administratiu en el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià en què qüestiona la tramitació de l’expedient. Segons la informació facilitada pel PP, les dues empreses haurien unflat les audiències per a rebre més ajudes.

En concret, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV), Comunicacions dels Ports –editora dels Ports Ràdio, Nord TV i el setmanari Noticies– i Mas Mut –editora de la web Comarquesnord– van rebre en ajudes pel foment del valencià 80.060,46 euros el 2015; 100.099,64 euros el 2016; 98.118,05 euros el 2017 i 60.717 euros el 2018, xifra que augmentaria perquè falten per resoldre’s les ajudes de televisió.

Les empreses que administra Francesc Puig –propietari d’un 5% i amb un centenar de socis locals– van declarar per a la recepció d’ajudes que la seua ràdio té una audiència estimada de 37.000 oients i uns 8.000 usuaris únics per mes en la pàgina web, xifres que el PP considera molt baixes i que no estarien prou justificades per a rebre unes quantitats de diners determinades. Els populars també asseguren que hi ha despeses mal justificades.

De la seua banda, l’Advocacia de la Generalitat sí que s’ha pronunciat en el procediment contenciós administratiu sobre aquestes ajudes i ha conclòs que “no es pot retraure res” a l’adjudicació. “Les dades aportades en els antecedents i els documents que obren en l’expedient posen de manifest que aquest tracte de favor no s’ha donat; posen de manifest que les dues mercantils han sigut tractades en igualtat de condicions que la resta de les entitats, tant a l’hora de repartir les ajudes com en els tràmits posteriors de justificació i de comprovació, sempre de conformitat amb les bases de la convocatòria”, diu l’informe de l’Advocacia.

Fonts del Consell consideren “vergonyós” que el PP “presente com un tracte de favor a dues firmes unes ajudes de les quals enguany se’n donaran més de 170 a desenes d’empreses”. “En els quatre anys de legislatura s’han atorgat 464 ajudes per 8.675.362 euros, dels quals Mas Mut Produccions i Comunicació dels Ports han rebut 338.996 euros”, han explicat les mateixes fonts.

Des del Consell han manifestat que “el PP va repartir les ajudes en únicament set empreses el 2014 i huit en el primer semestre del 2015, amb 800.000 i 1.585.000 euros, respectivament”. “El 90% dels diners destinats a televisions pel PP els anys 2014 i 2015, 1,34 milions de 1,49 milions, se li va donar a una única empresa de televisió“, han apuntat.