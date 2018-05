El PP anuncia que suspendrà de militància Eduardo Zaplana

El Partit Popular ha reaccionat amb urgència a les notícies de la detenció d'Eduardo Zaplana. "La detenció és greu i suspendrem de militància als detinguts", ha assegurat el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo en decdaraciones al programa 'Al Rojo Vivo'.

Maillo ha pres la decisió amb una rapidesa inusitada en les files del PP. Zaplana ja no tenia contacte amb la cúpula del partit i la seua relació amb Mariano Rajoy no és bona. El PP s'ha decidit sense conéixer els detalls concrets de la detenció ni res sobre la procedència dels diners que Zaplana hauria obtingut pel cobrament de comissions.

La notícia sobre Eduardo Zaplana ha agafat per sorpresa a la majoria de càrrecs del PP que aquest dimarts assistien en el Congrés a la sessió plenària. L'expresident de la cambra, Jesús Posada, reaccionava des de la posició de qui va treballar mà a mà amb l'ara detingut: "Estic profundament sorprés. He sigut sempre amic de Zaplana. tinc una estreta relació amb ell i ho sent molt però no puc dir més perquè no sé més".

La detenció de Zaplana arriba en una setmana tràgica per a la formació coservadora; a l'espera que abans del divendres es conega la sentència de l'Operació Gürtel, que podria condemnar al partit de Rajoy com a beneficiari dels tripijocs de la trama corrupta.