El PSOE actuarà "amb contundència" si hi ha indicis de finançament il·legal en el PSPV

El secretari d'Organització del PSOE, el valencià José Luis Ábalos, ha assegurat que si hi ha indicis de finançament il·legal en el si del PSPV en la campanya electoral de 2007 Ferraz actuarà: "Des de la nostra perspectiva, el mateix ens dóna que estiguen prescrits o no, nosaltres actuarem amb contundència si pertoca".

Així ho ha manifestat en una entrevista concedida a Europa Press en relació a la recerca judicial pel presumpte finançament irregular de PSPV i Bloc -partit majoritari en Compromís- entre els anys 2007 i 2011 que porten en l'actualitat jutjats de Gandia, Benidorm i Madrid.

"És un tema que afecta clarament al projecte polític i als valors que defensem, a nosaltres ens és igual si són de la casa o no ho són, quan es fa malament, es fa malament", ha indicat Ábalos, qui ha demanat esperar a veure "de què va açò", perquè es van assabentar per les informacions periodístiques. "Anem a actuar com es fa en aquests casos i tal com s'estableixen les nostres normes", ha reiterat.

Preguntat sobre quin ha sigut la reacció a Ferraz després de conèixer aquesta recerca, Ábalos ha explicat que ell mateix es va posar en contacte amb el seu homòleg a la Comunitat, José Muñoz, per a conèixer què sabien d'aquest tema i li van traslladar que han obert una recerca interna de la qual els ha demanat li donen part.

"M'han dit que ho van a mirar absolutament tot, estan molt interessats i nosaltres des d'ací tampoc ens anem a desvincular d'aquesta qüestió", ha agregat.

Sobre la possibilitat que es prenga alguna mesura més enllà d'aqueix canal de comunicació obert, Ábalos ha demanat "veure primer quina matèria tenim" perquè ara com ara no saben més que l'aparegut en premsa. Si finalment es confirmaren els extrems de la recerca, ha indicat que "hi ha altres fórmules" més enllà del que marquen els estatuts del partit, amb l'obertura de judici oral com a línia roja, "que poden permetre que en el cas de conductes que lesionen la imatge del partit es puga obrir un expedient disciplinari".

Sobre si aqueixos hipotètics expedients acabarien en expulsió, ha insistit: "Ja veurem, estem parlant d'alguna cosa que no coneixem, ni tan sols a qui es refereixen" les recerques.

En aqueixos anys, en els quals el PSPV estava liderat per Joan Ignasi Pla, Ábalos era regidor i president de l'agrupació de la ciutat de València i ha remarcat que "no estava en l'adreça" del partit.

Una informació "que no és d'ara"

Preguntat per si creu que eixiran noves informacions sobre aquest tema, el socialista ha assenyalat que "el que la tinga i l'administre sabrà", i ha recordat que "és una informació que no és d'ara". "El que caldrà preguntar és si algú l'ha tingut i per què no la va posar en coneixement de les autoritats corresponents, açò és el que crida l'atenció", ha apuntat.

Segons ha remarcat, es parla de fets referits a 2007 i "sembla ser que la informació es va traslladar a la policia, que no al jutjat si més no ni a la fiscalia i a determinats mitjans de comunicació". Sobre aquest tema, ha remarcat que "és molt important actuar quan es té coneixement d'alguna irregularitat".

En ser qüestionat sobre si considera que algú ha estat esperant el moment oportú per a traure-la, ha assegurat que no ho sap però "quan apareix la primera informació, els mitjans es reserven per a tenir una segona i tercer lliurament", per la qual cosa "el previsible és que no s'esgote ací". "Tot l'aspecte que té aqueixa informació és de caràcter d'entrada", ha apuntat.