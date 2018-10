El 'llanterner' del PSPV José Manuel Orengo canvia a Ximo Puig per la naviliera Baleària

El president de la Generalitat, Ximo Puig, es queda sense un dels seus cervells polítics i sense el llanterner -junt al seu cosí i exsecretari d'organització Alfred Boix- que li va permetre arribar a la secretaria general del partit. José Manuel Orengo ha complit la seua promesa i ha marxat al sector privat, concretament com a director corporatiu d'expansió de la naviliera valenciana Baleària.

Baleària, amb seu a Dénia, s'ha convertit en una de les principals empreses de la Comunitat Valenciana i és un exemple de gestió, liderada pel seu president, Adolfo Utor. Utor i Orengo es coneixen des de l'etapa del primer en el PSPV -l'empresari va arribar a ser candidat municipal a l'ajuntament de Dénia en les llistes socialistes-.

Però a més, també van teixir una estreta relació quan l'Ajuntament de Gandia, amb Orengo d'alcalde, i la Fundació Baleària van signar un conveni de col·laboració per a potenciar la Ruta del Borja. L'empresa va llogar dos ferris al consistori per a promocionar el turisme de la ciutat de la Safor a les Balears. La iniciativa va acabar en un sonor fracàs.

Orengo, que ja havia anunciat que abandonava la política després de diversos escàndols protagonitzats en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, s'ha mostrat molt satisfet amb el seu nou lloc directiu, que dependrà directament d'Utor. "M'ha enxampat per sorpresa perquè volia descansar un parell de mesos, però no he pogut dir que no", ha explicat el ja expolític, que només ha estat 18 dies apuntat a l'atur.

L'exalcalde de Gandia i exasesor de Presidència acaba de finalitzar un MBA cursat en la Universitat Internacional Valenciana (VIU). La seua primera opció laboral era el fons d'inversió de la Universitat Politècnica, encara que finalment "la insistència" d'Utor li ha fet decantar-se per la naviliera. Des de divendres passat ja forma part de l'equip de Baleària i aquest dijous ja viatja a Barcelona a escometre la seua nova tasca.

"Estava fart de la política i em queden quinze anys de treball fins a la jubilació", ha assegurat Orengo, qui considera que la polèmica de Cical i el presumpte finançament il·legal del PSPV s'han utilitzat per a atacar-li personalment. De moment, un jutjat de Gandia investiga la venda d'uns terrenys a la família de l'agència de publicitat que muntava les campanyes socialistes quan Orengo era alcalde.

El polític es va però la seua influència en el partit s'ha mantingut. La seua exdona ocupa una plaça d'assessora del PSPV en la Marina de València. Vicent Llorens, director de la Marina, va ser cap de gabinet d'Orengo a l'Ajuntament de Gandia.