El PSPV-PSOE inclou una imputada entre els candidats a la llista de l’Ajuntament de València

El portaveu de l’executiva comarcal del PSPV-PSOE de València, Borja Sanjuán, va presentar dimarts passat la proposta de 41 noms aprovada per la direcció local de la qual eixirà, per votació dels militants, la llista final de 33 persones que concorrerà a les pròximes eleccions municipals, encapçalada per l’actual portaveu municipal i secretària general del partit a la ciutat, Sandra Gómez.

En aqueixa llista de 41 figura Gemma Contreras, imputada pel cas Ivacor en el qual s’investiga la restauració de llibres de particulars amb fons públics.

Contreras, sotsdirectora de l’organisme en el moment de la imputació, ja ha prestat declaració davant el jutge, juntament amb l’exdirectora en l’etapa de Camps, Carmen Pérez, i Luis Caruana Font de Mora, que s’hauria beneficiat de la restauració.

La causa, que va ser declarada complexa (fet que amplia de 6 a 18 mesos el termini de les diligències), està en aquests moments parada a l’espera de les pericials.

La investigació es va iniciar arran d’una denúncia de la Fiscalia i fonamentada en una denúncia anterior de la CGT.

Segons la fiscal, les intervencions de l’Ivacor sobre els llibres de la col·lecció familiar de Luis Caruana Font de Mora –cosí germà de l’exgovernador del Banc d’Espanya– “van ser dutes a terme amb mitjans tècnics i recursos de l’Administració pública (per treballadors de plantilla i autònoms contractats ex professo) sense que haja mediat pressupost ni contraprestació econòmica o conveni de col·laboració o de qualsevol altre tipus de suport contractual que justificara la realització dels treballs”.

El ministeri públic considera que l’import dels recursos humans utilitzats arribaria a 100.000 euros, sense comptar els costos dels tallers ni els materials emprats, i veu possibles delictes de prevaricació i de malversació de cabals públics.

Fonts del PSPV han argumentat que Contreras està en la proposta a les llistes “com pràcticament tots els membres de l’executiva” i que la seua imputació té a veure amb una qüestió tècnica, atés que era “una funcionària que estava ací en el moment dels fets” i no tenia “cap càrrec polític, per tant, té a veure amb una qüestió professional, però no política”.