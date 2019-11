El PSPV repeteix els resultats del 28A i torna a guanyar en les eleccions generals

El PSPV-PSOE es consolida com a primera força en la Comunitat Valenciana després de tornar a guanyar les eleccions generals, encara que no ha incrementat els seus escons i el PP li ha recordat un diputat. Els socialistes han augmentat el percentatge de vots rebuts respecte al passat 28 d'abril encara que seguiran deu representants en el Congrés, quatre per València, quatre per Alacant i Castelló dos.

El diputat Vicent Sarrià ha assegurat que amb aquests resultats "s'ha posat en valor el Govern que lidera Ximo Puig". "Hem aconseguit uns resultats fins i tot millors que en les anteriors eleccions", ha afegit.