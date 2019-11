Els socialistes guanyen però l'esquerra valenciana cedeix posicions davant l'empenta de la dreta i la pujada de Vox

Vox i Ciutadans han intercanviat els seus papers. L'extrema dreta ha passat de la cinquena a ser la tercera força política a la Comunitat Valenciana, com ha ocorregut en tota Espanya, en passar de 3 a 7 diputats, i el partit d'Albert Rivera s'ha desplaçat al cinqué lloc que abans ocupava Vox, en passar de 6 a 2 escons. És el moviment més cridaner en els resultats d'aquestes eleccions generals celebrades només sis mesos després de les anteriors del 28 d'abril. L'equilibri entre els blocs d'esquerra i dreta empatats a 16 escons llavors, s'ha decantat a la dreta, que suma 17 diputats enfront de 15.

El PSPV-PSOE del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, manté el resultat d'abril i repeteix els 10 escons en tota la Comunitat Valenciana. Al seu torn, Unides Podem passa de cinc a quatre diputats en el conjunt del territori valencià. Mentrestant, Compromís revalida l'únic escó que va obtindre a l'abril per València.

Els socialistes mantenen el seu lideratge en el Pacte del Botànic, que governa la Generalitat Valenciana, Unides Podem pateix un relatiu desgast i Compromís no aconsegueix rendibilitzar el seu acord amb Més País per a eixamplar la seua representació.

Per part seua, el PP creix en prop de quatre punts en relació amb els resultats d'abril i augmenta de set a vuit diputat. Vox se li acosta, amb un creixement de més de quatre punts que li permet enviar set diputats al Congrés.

El gran daltabaix, com en el conjunt d'Espanya, és el de Ciutadans, l'espai dels quals és engolit per l'extrema dreta. El partit de Toni Cantó passa de sis a dos diputats i pateix una caiguda de vertigen, de més de 10 punts en relació amb el 28 d'abril.

La decisió del president del Govern, el socialista Pedro Sánchez, d'optar per la repetició de les eleccions, que l'esquerra valenciana de tots els colors (inclòs el PSPV) va rebre amb aprensió, ha confirmat els seus temors. Ha servit perquè la dreta recupere terreny i s'escore cap a la seua versió més extrema. No és una bona notícia per al govern que comparteixen Ximo Puig, Mónica Oltra i Rubén Martínez Dalmau, encara que els resultats deixen KO al partit del més gesticulant opositor al Pacte del Botànic.

Toni Cantó, que va aspirar en algun moment a fer-se amb el lideratge de l'oposició en les Corts Valencianes, animat per uns resultats autonòmics que el van situar a un escó del PP el mateix 28 d'abril, no sols veu com el partit d'Isabel Bonig es reforça al capdavant de l'oposició mentre Ciutadans s'afona, sinó que li ha passat l'extrema dreta per damunt com una piconadora.

El president de la Generalitat i líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig es va congratular de la victòria del seu partit a la Comunitat Valenciana però va dedicar la major part del seu breu parlament en la nit electoral a lamentar la irrupció de l'extrema dreta, que va qualificar com el "punt amarg" de la jornada. "No hi haurà retorn algun al passat", va advertir, després de referir-se als "fanàtics" que celebraven l'ascens de l'extrema dreta i comprometre's a mantindre l'aposta per construir "un país avançat".