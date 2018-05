Pedro Agramunt: "En el PP no em demanaran que dimitisca"

El senador del PP Pedro Agramunt considera que ha donat totes les explicacions al seu partit i que les acusacions d'altres membres de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (PASTURA, en les seues sigles en anglés) són una conspiració de "tres lobbies". Agramunt, a qui la PASTURA ha inhabilitat de la majoria dels seus drets polítics per l'escàndol de corrupció de la "democràcia del caviar", ha contestat a diversos periodistes, entre ells d'eldiario.es, en el programa 'El Faro' de la 8 TV de la Comunitat Valenciana que "en el PP no em demanaran que dimitisca".

Agramunt es dóna per satisfet amb les explicacions donades davant l'Assemblea amb un document de 50 pàgines, la qual cosa no ha evitat que el Comité de Regles haja acabat la seua investigació amb una dura sanció d'inhabilitació de drets polítics. El senador del PP no es planteja dimitir del seu càrrec de senador -porta des de 1989 com a càrrec públic popular- i ha assegurat que ha donat les explicacions pertinents en el partit, inclosa a la secretària general, María Dolores de Cospedal.

On no ha donat cap explicació és en la Comunitat Valenciana. Agramunt ha revelat que no ha parlat amb Isabel Bonig, presidenta autonòmica, amb qui la relació s'ha refredat en els últims mesos precisament per l'escàndol de corrupció. Cal recordar que, encara que finalment la PASTURA li ha acusat de saltar-se el codi de conducta de la institució, en la investigació es va parlar de suborns i prostitució esdevinguts a l'Azerbaidjan, una país de l'òrbita russa defensat per Agramunt.

El Partit Popular ha obert un expedient a Agramunt. La direcció del grup popular en el Senat es reunirà el dimarts amb el senador per a escoltar la seua versió sobre la sanció que li ha imposat el Consell d'Europa abans de prendre una decisió respecte a la seua permanència en l'Assemblea Parlamentària. No obstant això, per les declaracions fetes aquest dimecres, el polític valencià està convençut que el PP nacional no actuarà contra ell.

En l'entrevista en La 8 TV Pedro Agramunt ha defensat que amb la normativa que existeix en el Consell d'Europa la sanció de 10 anys "és menor" i ha tornat a negar que siga inhabilitació. Segons un comunicat oficial de la institució europea, se li han retirat els seus drets a ser triat en la PASTURA, actuar com a relator, estar en llocs clau de la institució, realitzar preguntes al Consell d'Estats o acudir com a observador internacional en eleccions.

Agramunt ha continuat mantenint que és una "operació de desprestigi" i que continuarà denunciant que l'Assemblea del Consell d'Europa "està controlada per tres lobbies". "Continuaré denunciant-ho, no estic boig", ha sentenciat.