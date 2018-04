Pedro Sánchez "festeja" a Alzira la recuperació "per a tots" de l'Hospital de la Ribera, que el PP va posar "en mans d'uns pocs"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha protagonitzat aquest dijous un acte al costat del secretari general del PSPV i president de la Generalitat, Ximo Puig, en la localitat valenciana d'Alzira, on es troba l'Hospital de la Ribera, l'emblema de la privatització sanitària del PP valencià i el primer a ser rescatat per a la gestió pública el passat 1 d'abril.

Precisament, la sanitat ha marcat gran part de la breu intervenció de Sánchez -només vint minuts-, qui ha dit que la seua visita a Alzira servia per a "festejar" un èxit col·lectiu, la recuperació "per a tots" d'alló que el PP "va posar en mans d'uns pocs", en referència a la reversió de l'àrea de salut que fins a fa tan sol uns dies gestionava l'empresa Ribera Salut. "Alzira és el símbol del compliment de la paraula donada", ha assenyalat el líder socialista en relació a la decisió de la Generalitat Valenciana: "és un exemple del transformador de la política, que pot fer coses grans per als ciutadans".

El secretari general del PSOE ha mostrat el compromís del seu partit amb la sanitat pública: "anem a blindar-la com un dret fonamental, ho anem a fer quan s'òbriga la reforma de la Constitució". També ha avançat que, si arriba al Govern, derogarà el reial decret del 2012 que va suposar una retallada en la sanitat pública: "va expulsar a 900.000 ciutadans del sistema i a 30.000 treballadors i va obrir la porta al copagament farmacèutic, eliminant 400 fàrmacs de la cobertura de la Seguretat Social". "Els espanyols van passar de ser ciutadans a assegurats".

"Alguns s'obstinen a traure's màsters en corrupció i engany [en clara al·lusió al cas de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes], però suspenen en assignatures fonamentals com defensar el patrimoni públic i l'Estat del Benestar".

Ximo Puig també s'ha referit a la reversió d'Alzira: "és un honor complir amb la paraula donada. Com vam dir, si governàvem, l'Hospital de la Ribera seria públic". El president de la Generalitat ha reconegut que va ser una decisió "difícil" però que ha retornat la credibilitat a la política: "hem fet xicotetes actuacions que han sigut xicotetes revolucions".

Sobre Cifuentes ha apuntat que amb aqueix cas, el Partit Popular "se'n riu de l'esforç dels estudiants que han tret els seus títols i de l'esforç dels seus pares per a pagar-los els seus estudis".

Finançament autonòmic

Puig ha aprofitat la seua intervenció per a denunciar l'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana i denunciar els incompliments de Mariano Rajoy que li resten credibilitat: "són 16.000 milions a causa de l'infrafinançament, als quals cal afegir els 3.000 milions d'euros que no s'han invertit a la Comunitat Valenciana en els anys de govern del PP de Mariano Rajoy".

Pedro Sánchez, per la seua banda, ha apuntat: "potser aquest Govern no et vol donar més recursos perquè no pugues rescatar més hospitals privatitzats".