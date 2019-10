Pedro Sánchez sobre l'exhumació de Franco: "Comencem a saldar el deute, el botxí ja no descansa entre les víctimes"

"És una gran victòria per a la democràcia espanyola l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos". El president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha posat en valor l'exhumació de les restes de Franco que l'Executiu va autoritzar dijous passat. El dirigent socialista rebutja que l'acte del tinguera un àpex de funeral d'Estat, assenyalant les diferències entre quan el dictador va ser soterrat i tret del cementeri: "Res té a veure. Es va fer amb respecte i no és un homenatge, el respecte és la diferència entre nosaltres i ells, entre la democràcia i la dictadura". "El botxí ja no descansa entre les víctimes i comencem a saldar el deute", ha afegit.

El dirigent socialista ha participat en un acte de precampanya a Elda, acompanyat del líder de PSPV i president de la Generalitat, Ximo Puig, i del ministre de Ciència, Pedro Duque, qui li acompanya en la majoria d'actes que celebra en la Comunitat Valenciana.

Sánchez ha carregat contra el dirigent de Ciutadans, Albert Rivera, un "liberal ibèric", que va dir després de l'exhumació que no l'interessava en haver nascut en democràcia.

Catalunya ha sigut l'altre gran tema de l'acte per al president en funcions, que exigeix "llei i diàleg", en aqueix ordre, i considera que són els independentistes els únics que volen un govern de PP, Ciutadans i Vox; "Si amb Rajoy va pujar el nombre d'independentistes, imaginen amb aquests".

🗣️@sanchezcastejon: ¿Os imagináis un Gobierno de las tres derechas? Volvería a aumentar el independentismo como pasó con Rajoy.



Nosotros templanza, unidad y proporcionalidad pero sin aspavientos. Lo único que pedimos a la derecha es que sea leal con el Estado #AhoraUnidadpic.twitter.com/iXI3P8h6pi — PSOE (@PSOE) October 25, 2019

🌹@sanchezcastejon: A Casado le pido corresponsabilidad y lo que hicimos en la oposición, arrimar el hombro y apoyar al Gobierno



Rivera lleva tatuado en la frente el 155 y Abascal pide Estado de excepción. Si es la ayuda que nos quieren dar, mejor que no nos la den#AhoraUnidadpic.twitter.com/y25QhE4xkV — PSOE (@PSOE) October 25, 2019

Sobre Pablo Iglesias, li ha retret que "votara quatre vegades en contra de la formació d'un Govern del PSOE" i ha indicat que el seu partit res té a veure amb la ultradreta. "Si la dreta no suma, hi haurà bloqueig", ha afegit.

El ministre en funcions, que es presenta de nou al Congrés per la província d'Alacant, ha indicat que el projecte del PSOE "no vol deixar arrere a ningú", és "l'assenyat", en el qual "només es promet el que es pot fer". Duque ha reclamat "un esforç més" per a tindre un Govern "com el de la Comunitat Valenciana", que lidera Ximo Puig.

Puig ha expressat que els anteriors governs pensaven que l'economia ha desenvolupar era "la de la pilota" i ha relatat com s'ha anat deslocalitzant la indústria alacantina, del calçat i el tèxtil, per a traslladar la seua producció a països asiàtics. El president autonòmic, que recentment ha viatjat a la fira del calçat de Milà, ha posat en valor aquest sector com un punter per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya.

"Les dretes no entenen que no pot haver-hi democràcia plena sense el respecte a la dignitat de les persones", ha sentenciat Puig, que mentre s'exhumava al dictador s'enfrontava a un duel dialèctic en la sessió de control a l'Executiu autonòmic. El dirigent autonòmic s'ha solidaritzat amb el cardenal Osoro, que ha rebut atacs franquistes en forma de pintades a les esglésies contra l'exhumació: "Ahir es va enterrar definitivament l'Espanya del passat", ha indicat.