Sanchez anuncia en un míting que pagarà els fons retinguts a les autonomies abans de les eleccions

El president del Govern en funcions i candidat del PSOE ha demanat als votants "un últim esforç" per a formar un Executiu progressista el pròxim 10 de novembre.

En una de les primeres trobades del líder socialista amb militants en la precampanya a València, el dirigent socialista ha emplaçat els independentistes catalans a reconéixer que el seu projecte "ha fracassat" i ha reclamat a les forces de l'oposició en el Congrés que donen suport "al Govern d'Espanya, a la Constitució Espanyola i a l'Estat de les autonomies" enfront del desafiament sobiranista.

Sánchez reivindica en el seu programa electoral l'educació pública, l'ocupació de qualitat, l'emancipació dels joves, l'apoderament femení i l'ecologisme. L'E d'Espanya. Si alguna cosa marcarà aquesta campanya, serà la reivindicació de la pàtria pels partits.

El secretari general del PSOE ha llançat alguns missatges a Íñigo Errejón, que es perfila com el seu rival polític, restant-li compromís ideològic: "Apareixen nous partits, però l'únic que es manté coherent és el PSOE".

El president del Govern en funcions també ha promés que arribaran abans de final d'any les transferències a les comunitats autònomes: "Aquest Govern complirà", assegura.

La 'Via valenciana' com a exemple

Al costat de Sánchez han intervingut dirigents socialistes valencians com Sandra Gómez, José Luis Ábalos i Ximo Puig, els quals han reivindicat la "via valenciana" enfront del bloqueig. En la Generalitat Valenciana el PSPV governa en coalició amb Compromís i Unides Podem, mentre que a l'Ajuntament de València l'alcaldia de Compromís es va aconseguir per un pacte amb els socialistes.

Els representants institucionals han abrigallat el president del Govern en funcions al costat de mig miler persones -unes 800 segons l'organització- en el pavelló esportiu de la Petxina.

Un grup d'activistes de Per l'Horta, plataforma ecologista en defensa de l'horta valenciana, s'ha concentrat a les portes de l'edifici per a protestar per les obres de la V-21, una de les principals vies d'accés a València. Una de les activistes ha irromput en el míting i ha sigut ràpidament desallotjada pel personal de seguretat mentre clamava "volem l'horta viva".

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha sigut més intens en la reivindicació espanyolista i ha considerat que en la resta de formacions "no veuen projectes per a Espanya", només vetos al PSOE o, en el cas de Más País, un intent de "casar" als socialistes amb Unidas Podemos. "Això va d'esquerra i dreta, però de l'esquerra de debò", ha reivindicat el ministre, que es preguntava "què fer amb Espanya", si "li l'entreguem a la dreta?", en referència a incloure a Espanya en l'eslògan electoral.