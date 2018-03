Podem i Ciutadans demanen a les Corts l’expedient i les actes de la compra de l’edifici que va costar el triple del seu valor

Podem i Ciutadans van presentar ahir sengles peticions a la Mesa de les Corts sol·licitant informació de la compra de l’edifici de les Casa dels Caramels per part del Parlament valencià. L’adquisició de l’immoble a l’Arquebisbat de València es va produir al desembre del 2005, però es va pagar al març del 2010 i el cost va ser quasi tres vegades superior al preu de mercat, de 2,6 milions que fixava una taxadora independent a 6,8 que van acabar pagant-se sense comptar impostos.

Ambdós partits han demanat a la cambra valenciana l’expedient del procés de compra que es va substanciar en una subhasta a què només es va presentar la institució pública i per a la qual l’Arquebisbat apressar per tal com hi va concedir només 15 dies. Els polítics que formaven part de la Mesa de les Corts que va aprovar la compra van acceptar totes i cada una de les peticions de l’Església, en concret córrer amb totes les despeses i els impostos de l’operació que van disparar el cost final a quasi 8 milions d’euros.

En l’escrit presentat pel síndic de Podem, Antonio Estañ, el partit morat sol·licita les actes de les reunions de la Mesa de les Corts on es va tramitar la compra. En aquestes trobades va estar el president de la Generalitat, Ximo Puig, que en aquella època era vicepresident de la cambra dels diputats autonòmics.

A més, Podem també demana la justificació de compra de l’immoble i les taxacions elaborades per funcionaris públics. Cal recordar que la Conselleria d’Economia que dirigia Gerardo Camps va presentar una taxació que va valorar l’edifici en un màxim 7,2 milions. Va ser l’utilitzat per les Corts per a pagar el preu fora de mercat per un immoble en ruïnes.

Estañ també vol conéixer els propietaris originals de l’immoble i si va haver-hi intermediaris en la venda que es pogueren beneficiar de la pilota urbanística que va fer l’Arquebisbat de València a huit mesos de la visita del papa el 2006. Les Corts també hauran de lliurar al partit morat l’escriptura de compravenda i les despeses de transmissió de l’immoble.

En una piulada des del compte oficial de Podem, el partit d’Estañ ha assegurat que les preguntes presentades aquest dimarts intenten “determinar si hi ha responsabilitats d’una mala praxi en la compravenda de l’immoble adquirit a l’Arquebisbat de València”.

De la seua banda, les preguntes de Ciutadans se centren en les valoracions independents que fixaven el preu de l’edifici en ruïnes en 2,6 i 2,9 milions i que consten en l’expedient de la compra. Ningú de la Mesa de les Corts va fer cas d’aquests informes de Tinsa.

L’actual Mesa de les Corts haurà de facilitar tota la documentació sol·licitada pels dos grups polítics en les pròximes setmanes.