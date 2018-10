Podem i Esquerra Unida exhibiran el 9 d'Octubre la seua confluència

Podem i Esquerra Unida exhibiran en la manifestació del 9 d'Octubre la seua intenció d'acudir junts a les pròximes eleccions. Ambdues formacions assenyalen que la marxa cívica "es convertirà en la primera aparició pública de Podem i EUPV com a forces polítiques germanes que advoquen per la construcció d'un espai de confluència per a aprofundir el canvi al País Valencià”.

El lema amb el qual acudiran és "Guanyem llibertats, fem País", segons han explicat Rosa Pérez, dirigent d'EUPV, i Antonio Estañ, el seu homòleg en Podem. L'acord, diuen, es va prendre en el marc de diàleg existent entre la formació morada i Esquerra Unida des del juliol passat. Ambdues formacions volen reivindicar els valors de la "unitat en la diversitat" que volen representar en el seu espai de confluència.

Respecte a la possibilitat que es repetisquen les agressions de grups de l'extrema dreta als manifestants, donats els grups que han sol·licitat manifestar-se, les formacions critiquen la "permissivitat" de la Delegació de Govern a València i demanen un dispositiu policial "adequat". Tant el delegat com el ministre d'Interior van explicar que no poden impedir manifestacions d'altres grups i que posarien tots els mitjans possibles per a evitar incidents.