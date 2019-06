Podem va llançar ‘in extremis’ el nom de Pilar Lima per a consellera de Transparència per Rosa Pérez, però Oltra ho va frenar

El Botànic II comença ja amb quatre partits. La relació entre Podem i Esquerra Unida, que van concórrer a les eleccions en una coalició electoral, s’ha enrarit tant en les últimes setmanes que l’estratègia de govern serà amb tota seguretat independent. Això sí, encara que gestionarà una conselleria cada partit, en el mestissatge la formació de Pablo Iglesias tindrà un 70% dels alts càrrecs que corresponen a Unides Podem.

El diumenge en plena posada damunt la taula dels noms dels dotze membres del nou Consell, Podem va llançar el nom de la diputada Pilar Lima per a dirigir la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en substitució de Rosa Pérez Garijo, coordinadora d’Esquerra Unida. Des de divendres, la formació de Rubén Martínez Dalmau havia demanat una reunió a la direcció d’Esquerra Unida per a tornar a parlar sobre “el qui” i els percentatges de representació. EUPV s’hi va negar.

La situació es va tibar tant que Podem va exigir a EUPV que signara un document en què es comprometera a cedir el 80% de les secretaries autonòmiques i el 85% de les direccions generals. Com que s’hi van negar, el partit de Pablo Iglesias liderat pel corrent més afí al secretari general va proposar a Oltra i a Ximo Puig els noms de Rubén Martínez Dalmau i Pilar Lima. Oltra, que va dir que el nom de Pérez Garijo ja s’havia consensuat, es va negar a incloure Lima en la llista.

Des de Podem expliquen que volen veure’s i sentir-se còmodes en l’executiu i que necessiten un nombre important d’àrees. De la seua banda, des d’EUPV assumeixen que no entraran en el mestissatge d’Habitatge i de les altres conselleries del Botànic II de PSPV i Compromís, però pretenen poder tindre un nucli fort i nodrit per a ajudar Rosa Pérez en el desenvolupament de les polítiques del departament que dirigirà.

En la negociació de competències de diumenge, que es van publicar dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el PSPV va continuar reclamant competències de Cultura, després d’haver arrabassat Patrimoni Cultural a Compromís. En aquesta àrea, adscrita a Presidència, els socialistes volen l’Institut Valencià de Conservació i Restauració (Ivacor), un departament expressament demanat per acontentar l’FSP-UGT. Els socialistes volen per a la direcció d’aquest futur ens independent Gemma Contreras, en l’actualitat subdirectora i imputada en un cas per presumpta restauració de llibres antics a particulars amb fons públics.

Una altra novetat en les negociacions que no havia eixit fins diumenge va ser la intenció del PSPV de situar la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital a Alacant. En aquest cas, el problema no és amb els socis de govern, sinó amb els funcionaris que siguen traslladats dels seus llocs de treball. Al que s’oposarien els socis del PSPV és al fet que la base del departament que dirigeix Carolina Pascual s’organitze a partir d’ens independents.

Aquesta setmana continua la negociació entre els tres socis per acabar de definir les secretaries autonòmiques i les direccions generals que tindrà cada conselleria. També les competències concretes i el mestissatge que s’hi aplicarà. Una setmana dura, encara que amb la maquinària del nou Consell ja en marxa. El divendres 21 de juny s’hauria de publicar l’estructura de segon i tercer escaló en el DOGV. El que finalment anirà a missa.