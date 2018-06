Podem reactiva la retirada dels privilegis als expresidents de la Generalitat amb l'oposició del PSPV

Podem fa un pas més en l'intent d'eliminar els “privilegis” als expresidents de la Generalitat. Després del fracàs que va suposar l'anterior iniciativa, tantes vegades esmenada que va acabar per obtindre el vot negatiu de tots els grups parlamentaris, el morat inclòs, la formació ha redactat una Proposició de llei que es pren en consideració aquest dimecres en les Corts valencianes.

La proposta de la formació dels cercles elimina el dret a tindre una oficina i personal al seu càrrec, introdueix l'obligació d'informar respecte a l'ús que els expresidents fan dels recursos públics en una memòria anual i proposen eliminar la condició de membres nats del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Els diputats d'aquesta formació consideren que, d'aprovar-se, tindria aplicació immediata i suposaria la pèrdua d'aquestes ajudes a Francisco Camps, Eduardo Zaplana, Alberto Fabra, José Luis Olivas i Joan Lerma. Només el sou de Camps en el CJC i el personal que treballa amb ell costen anualment 140.000 euros a les arques de la Generalitat.

El Consell ha emés el seu criteri favorable a aquesta iniciativa per a obrir el debat sobre la situació dels expresidents valencians per a “reflexionar sobre els drets i prerrogatives” que atorga l'Estatut. Malgrat que els grups parlamentaris acceptaran que es debata la norma, aquesta es trobarà amb l'oposició dels socialistes. El seu síndic, Manolo Mata, va ser el principal detractor de la primera proposta i ho serà també d'aquesta segona. El socialista considera que els excaps del Consell són persones honorables -encara que en el cas valencià la justícia ho haja qüestionat- i que les lleis han de fer-se pensant en situacions normals, no en excepcions.

Tres expresidents en les banquetes

Tres dels sis presidents democràtics valencians es troben immersos en procediments judicials. Es tracta d'Eduardo Zaplana, a la presó preventiva després que fóra detingut per la Guàrdia Civil en l'operació Erial; Francisco Camps, imputat per la Fórmula 1 en el cas Valmor i per la visita del Papa a València; i José Luis Olivas, per la seua etapa al capdavant del Banc de València. Els tres excaps del Consell, del Partit Popular.