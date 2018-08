Podem convoca una reunió del Pacte del Botànic per a afrontar la crisi en el Govern valencià

Podem ha tret la pipa de la pau per a intentar posar fi a la crisi del Govern valencià. Segons el parer de la formació morada, amb l'inici de curs polític en caure, els interessos partidistes no poden entelar el debat de política general ni la posterior negociació dels pressupostos. Resta un any per a les eleccions, més d'una desena de lleis per aprovar, centenars de proposicions no de llei per resoldre i els terminis són ajustats, així que els morats han decidit convocar la comissió de seguiment del Pacte del Botànic per a posar ordre. "Necessitem tindre uns objectius clars d'ací al final de legislatura", ha explicat aquest dilluns el líder de la formació, Antonio Estañ, molest per la tensió de l'última setmana, que considera derivada de la proximitat electoral.

El canvi de posició del sector socialista del Govern valencià respecte a la votació del sostre de despesa en el Consell de Política Fiscal i Financera, gestionat personalment pel president Ximo Puig, va anar durament criticat per la vicepresidenta Mónica Oltra i va desencadenar un encreuament d'acusacions entre membres de l'Executiu bicolor, caps de gabinets, consellers i fins i tot el delegat de Govern a València. A través de les xarxes socials i de diferents mitjans s'ha anat oferint més a un espectacle que un debat o intercanvi d'opinions que ha deixat veure les tensions entre socialistes i valencianistes. L'incendi, que encara no es dóna per controlat, sí que sembla que amaina aquests dies. Almenys, no rebrota.

A l'extinció va eixir primer, tuit en mà, el síndic socialista, Manolo Mata, que demanava alegrar-se junts del bo i lamentar-se junts del dolent, en el que es va interpretar com un gest de pau. Després, el president de les Corts Valencianes i dirigent del Bloc, Enric Morera, més formal en el contingut, va demanar divendres passat una reunió entre els mandataris per a solucionar la crisi de l'Executiu. S'especulava a mitjan la setmana passada amb una reunió entre Ximo Puig i Mónica Oltra durant el Sexenni de Morella, que finalment no es va dur a terme. Pels llits oficials, es desconeix si es realitzarà alguna trobada.

Així doncs, el dirigent de Podem ha anunciat la seua intenció d'asseure les tres parts a la taula per a resoldre la crisi de l'Executiu autonòmic i evitar que contamine altres debats. Com indicava Estañ, els terminis d'aquest curs s'aniran escurçant a mesura que s'acoste la convocatòria electoral prevista per a finals de primavera i els morats creuen que "és el moment de demostrar que el Botànic està a prova de bombes".

"Pensem que hi ha certes temptacions partidistes que poden fer que ara perdem més temps en lluites internes que a aconseguir més assoliments per als valencians", ha assenyalat el líder de la formació morada. La intenció, diu, és que de la trobada isca un full de ruta clar per al final de la legislatura, "un full de ruta conjunt per a blindar-nos contra el context en clau partidista i treballar en els drets dels valencians". Si pot ser, abans del debat de política general.

PSPV "desitjós de donar el sí"

Respecte al desencadenant de la crisi, el canvi de posició dels socialistes valencians respecte a la votació de la senda del dèficit en el Consell de Política Fiscal i Financera, el portaveu de Podem ha considerat que veia al PSPV "desitjós de donar el sí" a la proposta del Govern central. L'objectiu de dèficit marcat dóna més marge de maniobra a l'Executiu autonòmic però a costa d'un major endeutament, matisava en la mateixa línia Àngela Ballester, diputada en el Congrés. "És un pas, no una solució (...) Necessitem passos que donen la volta al model del PP", han recordat tots dos, assenyalant la reforma del sistema de finançament autonòmic.