Primeres dades oficials de desocupació després de decretar-se l'estat d'alarma: "En cinc dies tenim 5.000 aturats més"

L'impacte del decret d'estat d'alarma per a combatre l'expansió del coronavirus es comença a notar i molt en l'economia real. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha donat aquest dimecres la primera dada oficial de desocupació després de la reunió entre el Govern valencià i els agents socials, que s'han reunit en el Palau de la Generalitat. "En cinc dies tenim 5.000 aturats més, però hem de fugir de l'alarmisme. Estem en una situació gravíssima i hem de ser conscients que hi haurà un gran devessall propiciat pels ERTO que estan presentant les empreses", ha explicat Puig a preguntes dels periodistes.

Fins a les 00.00 hores d'aquest 17 de març, els ERTO presentats per les empreses afectades pel decret eren ja 781 que afecten 10.884 treballadors, però el número es dispararà pel tancament obligat de moltes companyies i sectors per l'estat d'alarma per a afavorir el confinament i lluitar contra el coronavirus. En aqueix sentit Puig ha dit que s'agilitaran els tràmits i que cap empresa "pot aprofitar aquest moment de manera indecent", en referència a algunes companyies que han presentat acomiadaments temporals per dates superiors als 180 dies.

En aqueix sentit s'ha pronunciat també el president de la patronal Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro: "L'ERTO és una situació temporal i ha d'haver-hi un component d'ètica i de moral. La gran majoria d'ERTO s'ajusten a això i m'agradaria dir a les empreses que estan presentant aqueixos terminis abusius no estan representats per la CEV ni pel president de la Generalitat".

El secretari general d'UGT, Ismael Saez, ha dit que els ERTO que es presenten per "força major" han d'ajustar-se "a la duració de l'estat d'alarma i no més". "Siguem prudents i mantinguem l'ocupació. Sabem que seran més de 15 dies, però s'haurien de plantejar els acomiadaments temporals segons dure aquesta situació", ha sentenciat.

"En la tramitació dels ERTO s'han d'escurçar els terminis més i com més prompte millor s'agiliten aqueixos expedients i es puguen fer efectives les prestacions per desocupació millor. Trobem a faltar i demandem que els treballadors fixos discontinus del sector hoteler tinguen dret a cobrar la prestació, hagen esgotat o no les prestacions", ha proposat també el secretari general d'UGT.

El secretari general de CCOO, Arturo León, ha demanat que s'agiliten els tràmits administratius dels ERTO. "Ens sembla fonamental donar un tràmit el més ràpid possible a les mesures recollides en el reial decret i posar èmfasi en els acomiadaments que es puguen donar a les empreses d'altres sectors. És fonamental la necessitat que la Generalitat no resolga cap contracte amb les empreses que treballen per a l'administració autonòmica", ha afegit.

Puig ha aprofitat la reunió amb els agents socials per a presentar-los mesures que amplien el Reial decret de mesures econòmiques presentat pel Govern d'Espanya. "Hi ha un espai al qual no dona cobertura el decret de Sánchez i ací hem d'incidir. Hem de buscar la fórmula perquè les empreses que ja tenen problemes de liquiditat puguen acollir-se a aquestes ajudes. L'IVF treballarà amb les empreses per a garantir el 50% que posa el Govern i al qual els bancs siguen reticents", ha manifestat.

56 milions més per als autònoms

A més, ha afegit el president de la Generalitat, "hi haurà una acció directa als autònoms. Estem en disposició de facilitar una línia de 56 milions pare ajudar als autònoms". "Volem que no hi haja cap autònom que cesse la seua activitat. Buscarem quin és el millor itinerari, per la qual cosa la setmana que ve els autònoms tindran la millor resposta del Consell amb un ple extraordinari en el qual presentarem mesura", ha proposat.

Salvador Navarro ha valorat el decret del Govern d'Espanya, però ha demanat que les mesures "no es burocratitzen". A més, ha demanat "una moratòria absoluta d'impostos, traslladar tranquil·litat i serenitat als autònoms i donar cobertura a totes les empreses independentment del sector i de la solvència".

Ismael Saez ha revelat en la roda de premsa que "el ministeri sembla que el pagament de la liquidació de juliol l'avançarà a la setmana que ve o a molt tardar principis d'abril". "El Fons de Liquiditat Autonòmic i l'extra FLA s'anticiparà també i disposarem també de més recursos", ha afegit.