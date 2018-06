Puig destaca que el rescat de l'Aquarius ha de servir perquè la UE pose els desplaçaments forçosos en la seua agenda

L'endemà passat del dispositiu de desembarcament i acolliment de les 630 persones que van arribar a bord de l'Aquarius les autoritats valencianes consideren que és hora d'asseure's i mirar al llarg termini. El Consell i les entitats que van formar el dispositiu de rescat s'han reunit aquest dimarts per a valorar les primeres hores i marcar els primers punts de la segona fase, més burocràtica, però també per a reflexionar sobre la crisi migratòria i del paper de les institucions en aquesta.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, després de defensar València com a terra d'acolliment, ha recordat que "no es tracta de posar més pegats, sinó de fer una política estructural que garantisca que el Mediterrani no es convertisca en un cementeri", una qüestió que "Europa ha de posar en la seua agenda prioritària". Una reflexió que han compartit la vicepresidenta Mónica Oltra, qui ha coordinat el dispositiu, i l'alcalde de València, Joan Ribó.

Els líders consideren que l'operatiu ha sigut "un èxit" i que "ha donat bon compte del que és la societat valenciana", agraint a les administracions, forces de seguretat i les organitzacions que han col·laborat que "han estat donant el màxim de si mateixos". En aquest sentit, ha posat l'accent en la labor realitzada per les ONG, "sense el suport de les quals no podria haver-se realitzat amb èxit". "Tots han sigut dignes del sentit bàsic de la humanitat", ha assenyalat.

Ara, els dirigents consideren que és temps d'asseure's amb els líders europeus i posar els punts damunt les is, però també el Govern d'Espanya i de la resta d'autonomies. En resposta a les declaracions del president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i d'altres entitats que s'han oferit a acollir a les persones que van desembarcar el diumenge, Puig ha recordat que "a Espanya hi ha molts més refugiats", abans de demanar que "la solidaritat no acabe en l'Aquarius i desitjar que "aquesta ona de solidaritat no es pare", perquè "hi ha persones en CIE que poden tindre un projecte de vida en molts municipis" i tenen "dret a ser acollits" també.