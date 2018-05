Quatre fulles en poder del "ionqui dels diners", origen de l'operació que ha fet caure a Zaplana

Com un fil inacabable, la corrupció del Partit Popular a la Comunitat Valenciana va unint un cas amb un altre fins a arrossegar a tots els seus protagonistes. Eduardo Zaplana, l'últim ídol caigut de l`'aznarisme', no sabia que fa tres anys, en un registre de l'Operació Taula, va arrancar la investigació que des d'aquest dimarts es coneix com a Operació Erial.

Són quatre fulles que els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van requisar a Marcos Benavent, l'antic gerent de la societat pública Imelsa batejat a si mateix com un antic "ionqui dels diners", segons han informat eldiario.es fonts de la investigació.

Poc després que Zaplana copara l'actualitat del dia amb la seua detenció, Benavent responia aquest dimarts a la cridada del Jutjat d'Instrucció número 8 de València per a ratificar l'autenticitat d'aqueix document i continuar col·laborant. Abans ja ho havia fet amb la Guàrdia Civil. Algú li havia fet arribar el paper amb les dades dels quals van anar fent els investigadors, segons ha explicat.

Els indicis trobats en aqueix paper pels agents de la UCO no tenen vinculació a l'Operació Taula, la trama de contractes i mossegades en diferents institucions i empreses públiques valencianes que va derivar en el finançament irregular del PP local, precisen les fonts consultades. No obstant això, han originat aquesta nova causa, també sobre el desfalc de diners públics durant el període del Partit Popular al capdavant de la Comunitat Valenciana.

Al juny de 2015, agents de la UCO desplaçats des de Madrid van registrar en el centre de València el despatx de l'advocat de Marcos Benavent, un fet inusual per l'especial protecció de la qual gaudeixen les defenses, però que en aquest cas comptava amb l'acord de l'investigat i el seu lletrat.

Benavent ja col·laborava en aquells dies amb la Fiscalia Anticorrupció. Exgerent de la societat pública Imelsa, es va plantar davant el Tribunal Superior de Justícia de València sense el americana i corbata ni la gomina amb la qual se li recordava. Al contrari, lluïa pèl llarg i un peculiar abillament de reminiscències 'hippies'. "M'he portat de tot. Vivia en la inconsciencia. Era un ionqui dels diners", va soltar per a estupefacció general.

El cas Imelsa es remunta a l'any 2014, quan la Fiscalia Anticorrupció va obrir una investigació arran d'una denúncia d'EUPV en la qual s'acusava l'exgerent Marcos Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturava a altres cinc mercantils que al seu torn cobraven a Imelsa per treballs que no es realitzaven. Benavent havia gravat durant anys als seus companys com una assegurança de vida.

El principal polític imputat era l'expresident de la Diputació Alfons Rus, però la trama de la corrupció a València va desembocar en l'Operació Taula, la imputació de Rita Barberá i l'acusació de finançament irregular del PP local.

Els quatre folis en poder de Benavent han derivat en el descobriment d'una trama de mossegades per a obtindre contractes públics. El principal, emmarcat en el pla eòlic de 2007 de la Generalitat valenciana en les seues zones V, VI i XI, executat en 2006, però l'aprovació de les quals es remunta a l'època de Zaplana al capdavant del Govern autonòmic. El seu pressupost va aconseguir els 2.000 milions d'euros.

L'altra pota de la investigació és el pla de 1997 per a la privatització de les estacions de revisions de vehicles pel qual el Govern autonòmic va vendre l'explotació per 25 anys d'una vintena d'instal·lacions per quasi 40 milions d'euros.

Blanqueig en l'exterior

Els investigadors creuen que una trama d'empreses, en les quals figura la família Cotino, va aportar al voltant de 10 milions d'euros a la xarxa de Zaplana. A partir d'ací va començar l'operativa per a ocultar els diners en paradisos fiscals. Anticorrupció i la UCO rastregen Uruguai, Panamà, Andorra, Luxemburg i Regne Unit. Amb l'intent d'alguns membres de la trama de "repatriar" els diners a Espanya s'ha deslligat l'Operació Erial.

En aquesta operativa internacional apareix assenyalat el matrimoni format per l'exdirectiu de Terra Mítica Joaquín Barceló i Felisa López González, tots dos detinguts ahir pels agents de la UCO. Concretament, els investigadors els vinculen a societats radicades a Luxemburg, han explicat les citades fonts a eldiario.es.