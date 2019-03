Quines iniciatives es queden penjades amb l’avançament electoral?

Dijous passat, els parlamentaris valencians van acomiadar la sessió de les Corts Valencianes amb nombroses fotos. Encara que hi havia programat un ple per a aquesta setmana, el de la passada sonava a comiat. Tots els grups van deixar constància a través de les xarxes socials de l’afecte entre diputats. Alguns deien que era per a celebrar la reforma de l’Estatut d’Autonomia, després d’una dècada en el calaix, encara que uns altres oloraven l’avançament electoral. Davant la possibilitat de no tornar a asseure’s en l’escó, va començar el comiat.

Resulta que els segons tenien raó. Amb l’anunci del president de la Generalitat, Ximo Puig, de dissoldre les Corts i convocar les eleccions autonòmiques el mateix dia que les generals, les últimes iniciatives parlamentàries de la legislatura es quedaran pendents.

Ni el ple de dimecres ni els següents es duran a terme. Aquesta setmana estava previst aprovar la proposta de reforma constitucional per a la reintegració del dret civil valencià, la modificació de la llei electoral –que no comptava amb els suports suficients per a aprovar-se– o una mesura en favor de les associacions taurines, que elimina el requisit que es necessiten dos metges en aquests espectacles. En la pràctica, aquesta mesura estava en suspens mitjançant una moratòria i anava a derogar-se. En aquesta sessió es preveia aprovar la llei del joc, una norma que reforça mesures dirigides a impedir l’accés dels menors als salons de joc i planteja que no puguen agrupar-se a menys de mil metres els uns dels altres per a crear ‘mini Las Vegas’. La creació del Consell Audiovisual, prevista per a aprovar-se dimarts en la comissió d’RTVV, no tindrà cap valor, ja que no podrà portar-se al ple de les Corts per ratificar-se.

La proposta de reforma de l’estatut d’expresidents per a retirar els privilegis dels que detenen el títol vitalici de Molt Honorable, de Podem, també es quedarà en el tinter, així com la seua proposta de model de residus, una norma que substitueix el rebutjat model de l’SDDR. El model de la formació morada de reducció de residus i economia circular es va aprovar fa dues setmanes en la Comissió de Medi Ambient, però no s’ha ratificat pel ple de les Corts. La llei de reforma de les diputacions, que no agradava als seus socis de Govern, es quedarà on estava.

D’altra banda, dimarts s’havia de debatre en comissió el projecte de llei sobre l’Institut Cartogràfic, que no figura en l’acord subscrit entre el Consell i Podem, però la tramitació del qual s’aprofitaria per a corregir “un error de transcripció” d’un article de la LOTUP. A la fi d’octubre els responsables de l’executiu autonòmic van subscriure un acord amb Podem per a tramitar normes que consideraven fonamentals i pretenia donar prioritat a unes quantes lleis que estaven en tramitació en les Corts, des de la millora de les infraestructures a la defensa del territori o la protecció social dels més vulnerables.

Les comissions d’investigació

Les comissions d’investigació del cas Taula, finançament de PSPV i Bloc i el recinte firal d’Alacant (IFA) estan desenvolupant-se en la cambra parlamentària. En la primera, s’investiguen els contractes de la Generalitat valenciana amb les empreses de l’entramat corrupte que envolta el PP valencià; mentre que en la segona s’investiga el paper de l’agència de comunicació Crespo Gomar en el possible finançament irregular del PSPV i el Bloc, amb representants del PP citats a declarar per la seua relació contractual amb la mercantil. En el cas d’IFA, s’investiga la gestió del recinte.

Els dictàmens de les comissions de Fira València i Ciegsa es quedarien en l’aire. Les propostes de votació de tots dos, que assenyalen com a responsables del balafiament els governs del PP d’Eduardo Zaplana i Francisco Camps no serien vinculants. Els grups del Botànic (PSPV, Compromís i Podem) tenien previst lliurar sengles conclusions a Fiscalia, davant l’indici de delicte en totes dues causes.