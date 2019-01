Ricardo Costa ratifica davant el jutge que va ser Camps qui va ordenar contractar amb empreses de Gürtel

L'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa ha ratificat les acusacions que va abocar sobre l'expresident de la Generalitat Francisco Camps en el judici a la branca valenciana de Gürtel en el qual li va responsabilitzar de ser l'artífex d'un sistema il·legal de finançament del partit.

"He col·laborat amb la Justícia, com sempre", han sigut les úniques declaracions que ha fet Costa als periodistes en abandonar l'Audiència Nacional després de prestar declaració com a testimoni durant dues hores davant el jutge del cas, José de la Mata.

De la Mata ha començat aquest dilluns amb Costa la ronda d'interrogatoris en la causa que recentment va obrir, a petició de la Fiscalia, per a investigar la responsabilitat de l'expresident Camps en una adjudicació irregular a l'entramat de Gürtel relacionada amb Fitur 2009.

En el judici, Costa va assegurar que Camps i l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino van encarregar finançar amb diner negre procedent d'empresaris les campanyes electorals de 2007 i 2008 i que la decisió d'encarregar els actes de campanya a Orange Market, l'empresa de la trama Gürtel a València, "es produeix directament per Francisco Camps".

Quinze persones, entre testimonis i imputats, han sigut cridades a declarar aquesta setmana en el marc d'aquesta causa oberta arran de les revelacions de Costa i els capitostos de Gürtel en el judici a la branca valenciana de la xarxa corrupta que es va instal·lar en el PP.

A més de Costa, també compareixen davant el jutge altres 4 testimonis entre els quals figura l'excap de premsa de Camps, Nuria Romeral, que en el judici va sostindre que qui manava en el PP valencià era Costa; i l'exconsellera Paula Sánchez de León.

A Camps se li investiga per l'adjudicació de l'expositor "Grans esdeveniments" en Fitur 2009 que va formalitzar la directora general de Promoció Institucional de la Generalitat Dora Ibars (citada el dimecres), i ara el jutge vol aclarir si ella va rebre indicacions dels seus superiors per a donar-li-la a Orange Market.

Se sospita que aqueixes instruccions van poder vindre de Camps, partint com a base les revelacions de Costa i dels integrants de la xarxa en el judici a la branca valenciana de Gürtel.

Segons les seues declaracions, Ibars depenia directament de Camps i va ser ella qui va comunicar a les institucions valencianes que anaven a exposar en aqueix estand que Orange Market seria l'empresa que executaria els treballs.

A aquestes institucions Ibars els va dir, segons aquestes versions, que rebrien d'Orange Market els pressupostos i que vindrien autoritzats per Presidència, així que s'havien de limitar a contractar a l'empresa de la trama i validar aqueixos pressupostos.

L'expresident de la Generalitat Francisco Camps acumula tres causes en sengles procediments per corrupció de la seua etapa al capdavant de la Generalitat, aquest en l'Audiència Nacional i altres dues en jutjats valencians.

En l'Audiència Nacional, Camps està imputat en la peça que investiga contractacions de la Generalitat Valenciana amb societats de la xarxa Gürtel per al pavelló valencià en la fira turística Fitur de 2009, que va poder ser un pagament encobert per treballs al PP.

En els jutjats valencians, Camps està imputat en una causa per possibles irregularitats en la visita del papa a València en 2006 i en una altra per les adjudicacions del circuit de Fórmula Un de València en l'anomenat cas Valmor.