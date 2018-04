Rosa Pérez Garijo serà la nova coordinadora general d'una Esquerra Unida partida en dos

Aquest cap de setmana, Esquerra Unida tindrà nova coordinadora general. Serà la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, que rellevarà en el càrrec a David Rodríguez sis mesos després que aquest perdera la confiança de la seua executiva pel seu polèmic viatge a Cuba amb motiu del funeral de Fidel Castro finançat amb fons públics de la Diputació d'Alacant. No obstant açò, Pérez Garijo s'enfronta al repte de dirigir una organització que segueix partida en dos, com demostra el fet que únicament compta amb el respatler del 51% dels representants del Consell Polític Nacional, que està previst que es reunisca aquest dissabte per primera vegada amb tots els seus membres triats.

L'equilibri de forces ha quedat finalment, després de la celebració dels congressos comarcals que van concloure dijous passat amb els conclaves en el Camp de Morvedre i la Foia de Bunyol, en 62 representants per a la diputada provincial i regidora a Catarroja (els 30 aconseguits el passat mes de febrer més 32 eixits de les 27 cites comarcals), 51 per a l'exregidora valenciana Rosa Albert (26 més 25) i 7 de l'alcalde de Polinyà de Xúquer, Òscar Navarro (als quatre que va obtenir al febrer se li han de sumar altres tres dels processos comarcals).

Els 62 representants de Pérez Garijo li confereixen una majoria que necessitava per a assegurar-se la direcció d'EUPV, ja que al febrer la candidatura oficialista del PCPV va unir les seues forces a la de Glòria Marcos per a forçar un empat i evitar l'elecció de la nova líder.

Pérez Garijo ja va posar sobre la taula, abans de conèixer-se els resultats dels congressos comarcals, una proposta d'executiva "integradora" que estaria composta per un total de 23 membres -dotze de l'opció guanyadora, inclosa la coordinadora general, i onze per a la llista de Rosa Albert-, una opció que encara no ha trobat resposta. "Cal posar-se a treballar", expliquen des de la candidatura de la diputada provincial, els qui consideren que no es pot perdre "ni un minut" quan queda un any per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques.

No obstant açò, el Consell Polític Nacional d'aquest dissabte es preveu que siga intens, i fins i tot existeix la possibilitat d'impugnació per part de l'opció continuista, que ha criticat durament la "intrusió" de la direcció d'Esquerra Unida en el procés d'elecció de la nova executiva d'EUPV. "Ens van canviar les regles a meitat de partit", han denunciat. Així, els uns i els altres reconeixen que encara podria passar "qualsevol cosa" de cara al futur de la formació d'esquerres.